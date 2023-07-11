За и против: блогеры из Актау высказали мнение о новом законе об онлайн-платформах и онлайн-рекламе

Азамат Сарсенбаев, представитель общественности и блогер из Актау:

Арсен Даулетов, блогер из Актау:

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». Закон устанавливает права и обязанности онлайн-платформ и блогеров.Актауские блогеры высказали своё мнение о введении нового закона.«Я не понимаю механизм налогообложения блогеров. К примеру, типичная ситуация, когда блогер делает рекламу по бартеру. Как и кто будет следить за тем, чтобы этот блогер заплатил налог за эту рекламу. Кто и как это будет регулировать. В стране много блогеров, я сомневаюсь, что каждый блогер будет отмечать свой контент с пометкой «пост оплачен рекламодателем». Будет ли этот принцип работать не только с крупными рекламодателями, а с мелкими магазинчиками и так далее. Где граница между крупным заказом, которые выполняют популярные раскрученные блогеры и маленькими блогерами, у которых около 10 тысяч подписчиков. На счет регулирования буллинга, запрещенного контента, эти моменты уже давно проработаны в социальных сетях. Руководство социальных сетей жестко пресекают такой контент. Это уже и без закона работало и работает. Наши подтянули законопроект под мировые стандарты, это правильно по сути против кибербуллинга и так далее. Лично меня смущает момент налогообложения блогеров, как это будет работать, не представляю».«Я согласен с законом, но есть моменты, которые немного не доработаны. Я - за, чтобы блогеры несли ответственность, сам в этой системе нахожусь давно, считаю, что, безусловно, нужно проверять информацию прежде чем снимать рекламу. Какие- то документы запрашивать, допустим касательно строительных тем, или там продажи домов и недвижимости. Нужно удостовериться о наличии собственности того, кто дает рекламу. Как правило блогеры этого не делают. Второй момент, чтобы все блогеры открывали ИП и были налогоплательщиками. Это даже хорошо, но должно быть прописано само понятие «блогер», кто они такие. Мне непонятно, кто является блогером, сколько должно быть подписчиков. Плюс должны быть какие-то ранги, допустим есть ведущие, звезды, артисты у них тоже много подписчиков, значит они все блогеры? Получается чем больше подписчиков, все начинают заниматься рекламой. Поэтому я считаю, должны быть точные определения, детальные понимания. Должна вестись какая-то разъяснительная работа среди блогеров, необходимо разъяснить каким образом они должны оплачивать налоги. Закон такой однозначно нужен, но есть мелкие не доработки и их следует доработать».Документ устанавливает порядок государственного регулирования в сфере онлайн-платформ и онлайн-рекламы, определяет правовой режим функционирования онлайн-платформ и требования к онлайн-рекламе, регламентирует права и обязанности пользователей онлайн-платформ.Законом наряду с определениями «пользователь онлайн-платформы» и «инфлюенсер (блогер)» вводятся и другие термины.Нормы закона направлены на развитие интерфейса онлайн-платформ на государственном языке. На сегодняшний день не все онлайн платформы позволяют использовать интерфейс на казахском языке, нет простой возможности полностью ознакомиться с пользовательским соглашением. Законом вводится запрет на распространение и размещение дезинформации на онлайн-платформах, а также требования к собственнику онлайн-платформы по ее устранению. Кроме того, закон придает особое значение необходимости маркировки рекламы пользователями, размещающими рекламный контент.Законопроект также предусматривает безопасное и прозрачное развитие онлайн-среды. На основании обращений граждан РК предлагается ввести нормы, позволяющие бороться с содержанием, включающим буллинг и непримиримую риторику. В Уголовный кодекс РК вносятся поправки в части внесения в диспозицию статей, устанавливающих уголовную ответственность за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословно-групповой или религиозной розни, а также за распространение заведомо ложной информации, за дополнительное обоснование по их применению в случае совершения действий с использованием онлайн-платформ.Президент также подписал сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.Закон устанавливает права и обязанности онлайн-платформ и блогеров. В частности наряду с действующей уголовной ответственностью вводится административная ответственность за распространение в сети фейковой информации. Для обычных пользователей онлайн-платформ штраф составит 20 МРП (69 тысяч тенге в 2023 году), тогда как для блогеров, занимающихся предпринимательской деятельностью, - 40 МРП (138 тысяч тенге в 2023 году).