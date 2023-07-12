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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:40

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В Мангистау за полмесяца заболеваемость корью возросла в три раза

С начала года в области зарегистрировано 30 лабораторно подтвержденных случаев кори. За две последние недели показатель возрос почти в три раза: 27 июня врачи-эпидемиологи регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля заявляли о регистрации 11 фактов. Об этом рассказал Бердибек Саралтаев, заместитель руководителя ведомства.

Фото из открытых источников.
По его словам, из 30 случаев 29 относятся к детям до 14 лет.

- Наибольшее количество заболевших детей отмечается в Актау - 12. В Жанаозене корью заразились девять детей, в Мунайлы – пять, в Тупкарагане - два ребенка, в Бейнеу - один. Заболел также один взрослый житель областного центра, - прокомментировал Бердибек Саралтаев.

Со слов специалистов департамента, в последний раз вспышка заболевания корью в области была зафиксирована в 2020 году, тогда было выявлен 361 факт. В 2019 году - 1 422 случая, в 2015 году - 292 факта.

Как сказал Бердибек Саралтаев, в настоящее время в республике зарегистрировано более 1 600 случаев кори.

Что такое корь?

Это вирусное инфекционное заболевание с острым течением, передающееся воздушно-капельным путем. Заболевание начинается с повышения температуры тела, появления на коже на второй-четвертый день сыпи бледно-красного цвета, воспаления верхних дыхательных путей, ротовой полости и слизистых оболочек глаз. Заболевают не привитые от кори люди, которые находились в контакте с больным человеком.


Чем опасно заболевание?

Осложнения после кори: отит, пневмония, энцефалит, панэнцефалит могут развиться через несколько лет среди заболевших детей в возрасте до двух лет. После заражения вирусом болезнь развивается через 7-18 дней.

Самым эффективным способом защиты от кори врачи называют вакцинацию.

- В соответствии с Национальным календарем прививок Республики Казахстан для профилактики заболевания детям проводится вакцинация вакциной КПК (корь, эпидемический паротит, краснуха) в возрасте одного года и ревакцинация в возрасте шести лет, то есть повторная вакцинация. После вакцинации у человека формируется сила - иммунитет, который противостоит заболеванию, поэтому важно вовремя сделать прививку ребенку, - подчеркнул заместитель руководителя департамента.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Мангистау зарегистрировано 11 случаев заболевания корью.



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