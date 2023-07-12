Жителей Актау приглашают заслушать отчеты участковых полицейских

В Актау 13 и 14 июля участковые инспекторы полиции выступят перед населением с отчетом.



В департаменте полиции Мангистауской области предоставили график встреч:



- Отчётная встреча участковых инспекторов 1, 2, 3 и 3а, б микрорайонов пройдет 13 июля в 17:00 в актовом зале школы №2 в 3 микрорайоне;



- Отчётная встреча участковых инспекторов 4, 5, 6, 7, 9 микрорайонов пройдет 13 июля в 17:00 в актовом зале школы №5 в 4 микрорайоне;



- Отчётная встреча участковых инспекторов 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17 микрорайонов пройдет 13 июля в 17:00 в актовом зале школы №12 в 12 микрорайоне;



- Отчётная встреча участковых инспекторов 14 и 15 микрорайонов пройдет 13 июля в 17:00 в актовом зале школы №15 в 14 микрорайоне;



- Отчётная встреча участковых инспекторов 29, 30, 29А, «Шыгыс-1,2,3», 31, 32А, 32Б, 32В, 34, 35 микрорайонов пройдет 14 июля в 17:00 в актовом зале школы №28 в 29 микрорайоне;



- Отчётная встреча участковых инспекторов 22 микрорайона и сел Умирзак, Рекон, Приморский пройдет 14 июля в 17:00 в актовом зале школы №22 в 22 микрорайоне;



- Отчётная встреча участковых инспекторов 26, 28А, 27, 28 микрорайонов пройдет 14 июля в 17:00 в актовом зале школы №20 в 28 микрорайоне.