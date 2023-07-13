В Актау перекроют дорогу между 22 и 23 микрорайонами

В Актау временно закроют дорогу между 22 и 23 микрорайонами. Ограничение будет действовать с 14 по 18 июля.



Связано это с проведением ремонтных работ по замене устаревшего канализационного трубопровода.



Водителей просят заранее предусматривать свой маршрут.