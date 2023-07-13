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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 08:46

Просмотров: 3023

На дорогах Актау ввели изменения скоростного режима после запуска системы «Сергек»

По данным полиции, в Актау убрали дорожные знаки ограничения максимальной скорости 40 км/ч. Это значит, что на всех дорогах города можно ездить со скоростью не более 60 км/ч. На отдельных участках дорог планируются установить предупреждающие знаки с указанием максимальной скорости движения. Об этом сообщил Суюн Курмантаев, заместитель начальника управления административной полиции Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Жители Актау заметили, что с появлением в городе камер «Сергек» на дорогах убрали знаки, которые запрещали движение со скоростью более 40 км/ч.

- По набережной в 14 и 15 микрорайонах убрали знаки ограничения скорости 40 км/ч. Как настроены камеры «Сергек»? С какой скоростью можно ехать? - задался вопросом житель Актау.

Суюн Курмантаев, заместитель начальника управления административной полиции Мангистауской области, сообщил, что на дорогах города действительно убрали знаки ограничения максимальной скорости 40 км/ч.

- В городе Актау, как и в остальных населенных пунктах, разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч. Что касается ограничений, которые были введены, в частности, на дороге около городской набережной, то этот скоростной режим отменен. На этом участке дороги можно ездить со скоростью не более 60 км/ч. В ближайшее время мы планируем установить знаки с рекомендуемой скоростью. Его смысл понятен из названия: дорожный знак информирует водителей, что на данном участке дороги рекомендовано ехать со скоростью, указанной на самом знаке. Он лишь даёт водителю информацию о максимальной скорости на дороге, - проинформировал Суюн Курмантаев.

Напомним, «Сергек» запустили с 1 июля: в Актау и Мунайлинском районе установили 1138 камер видеонаблюдения.

О том, какие нарушения будет фиксировать система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау, читайте здесь.

Ранее жители Актау просили разъяснить, как будет работать система видеонаблюдения «Сергек» на дороге Актау-аэропорт в связи с временными ограничениями скорости. В департаменте полиции региона сообщили, что «Сергек» настроен в соответствии с временными дорожными знаками.



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Комментарии ( 1 )

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