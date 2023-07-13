На дорогах Актау ввели изменения скоростного режима после запуска системы «Сергек»

Фото из архива Lada.kz
Жители Актау заметили, что с появлением в городе камер «Сергек» на дорогах убрали знаки, которые запрещали движение со скоростью более 40 км/ч.
- По набережной в 14 и 15 микрорайонах убрали знаки ограничения скорости 40 км/ч. Как настроены камеры «Сергек»? С какой скоростью можно ехать? - задался вопросом житель Актау.
Суюн Курмантаев, заместитель начальника управления административной полиции Мангистауской области, сообщил, что на дорогах города действительно убрали знаки ограничения максимальной скорости 40 км/ч.
- В городе Актау, как и в остальных населенных пунктах, разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч. Что касается ограничений, которые были введены, в частности, на дороге около городской набережной, то этот скоростной режим отменен. На этом участке дороги можно ездить со скоростью не более 60 км/ч. В ближайшее время мы планируем установить знаки с рекомендуемой скоростью. Его смысл понятен из названия: дорожный знак информирует водителей, что на данном участке дороги рекомендовано ехать со скоростью, указанной на самом знаке. Он лишь даёт водителю информацию о максимальной скорости на дороге, - проинформировал Суюн Курмантаев.
Напомним, «Сергек» запустили с 1 июля: в Актау и Мунайлинском районе установили 1138 камер видеонаблюдения.
О том, какие нарушения будет фиксировать система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау, читайте здесь.
Ранее жители Актау просили разъяснить, как будет работать система видеонаблюдения «Сергек» на дороге Актау-аэропорт в связи с временными ограничениями скорости. В департаменте полиции региона сообщили, что «Сергек» настроен в соответствии с временными дорожными знаками.
- По набережной в 14 и 15 микрорайонах убрали знаки ограничения скорости 40 км/ч. Как настроены камеры «Сергек»? С какой скоростью можно ехать? - задался вопросом житель Актау.
Суюн Курмантаев, заместитель начальника управления административной полиции Мангистауской области, сообщил, что на дорогах города действительно убрали знаки ограничения максимальной скорости 40 км/ч.
- В городе Актау, как и в остальных населенных пунктах, разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч. Что касается ограничений, которые были введены, в частности, на дороге около городской набережной, то этот скоростной режим отменен. На этом участке дороги можно ездить со скоростью не более 60 км/ч. В ближайшее время мы планируем установить знаки с рекомендуемой скоростью. Его смысл понятен из названия: дорожный знак информирует водителей, что на данном участке дороги рекомендовано ехать со скоростью, указанной на самом знаке. Он лишь даёт водителю информацию о максимальной скорости на дороге, - проинформировал Суюн Курмантаев.
Напомним, «Сергек» запустили с 1 июля: в Актау и Мунайлинском районе установили 1138 камер видеонаблюдения.
О том, какие нарушения будет фиксировать система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау, читайте здесь.
Ранее жители Актау просили разъяснить, как будет работать система видеонаблюдения «Сергек» на дороге Актау-аэропорт в связи с временными ограничениями скорости. В департаменте полиции региона сообщили, что «Сергек» настроен в соответствии с временными дорожными знаками.