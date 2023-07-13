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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 23:45

Просмотров: 213

В Актау прошел парад кораблей и шоу вертолетов

В Актау состоялся парад кораблей в честь 30-летия образования морских подразделений Пограничной службы КНБ РК. А также жители смогли наблюдать шоу вертолетов и выступление военнослужащих спецподразделений и кинологов.

Фото автора
На набережной Актау 13 июля прошло торжественное празднование 30-летия образования морских подразделений Пограничной службы КНБ и 31-й годовщины органов национальной безопасности Республики Казахстан. Открыла мероприятие выставка спецтехники и вооружения, где жители смогли познакомиться с транспортными средствами, а также оружием и другим снаряжением пограничной службы.

В Актау прошел парад кораблей и шоу вертолетов


Затем жителей и участников торжества поздравил глава региона. Аким области отметил значимость пограничной службы РК, поблагодарил военнослужащих, а также их семьи за службу Родине, зачастую в непростых условиях, и отметил, что на праздновании присутствовали представители Уральского судоремонтного завода «Зенит», на котором были построены 30 кораблей, которые на сегодняшний день защищают морские границы страны.

Продолжилось мероприятие выступлением бойцов спецподразделений и кинологов, которые продемонстрировали приёмы рукопашного боя, осуществили условный захват судна и задержание нарушителя границы с применением служебных собак.

В Актау прошел парад кораблей и шоу вертолетов


После военнослужащие приняли участие в строевом марше, а затем жители смогли увидеть парад кораблей и шоу вертолетов.

В Актау прошел парад кораблей и шоу вертолетов


Пограничные сторожевые корабли строем прошли вдоль береговой линии. А сопровождали их пилоты вертолетов МИ-8 авиации КНБ, которые продемонстрировали зрителям мастерство управления летной техникой.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.



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Комментарии ( 1 )

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