В Актау прошел парад кораблей и шоу вертолетов

На набережной Актау 13 июля прошло торжественное празднование 30-летия образования морских подразделений Пограничной службы КНБ и 31-й годовщины органов национальной безопасности Республики Казахстан. Открыла мероприятие выставка спецтехники и вооружения, где жители смогли познакомиться с транспортными средствами, а также оружием и другим снаряжением пограничной службы.Затем жителей и участников торжества поздравил глава региона. Аким области отметил значимость пограничной службы РК, поблагодарил военнослужащих, а также их семьи за службу Родине, зачастую в непростых условиях, и отметил, что на праздновании присутствовали представители Уральского судоремонтного завода «Зенит», на котором были построены 30 кораблей, которые на сегодняшний день защищают морские границы страны.Продолжилось мероприятие выступлением бойцов спецподразделений и кинологов, которые продемонстрировали приёмы рукопашного боя, осуществили условный захват судна и задержание нарушителя границы с применением служебных собак.После военнослужащие приняли участие в строевом марше, а затем жители смогли увидеть парад кораблей и шоу вертолетов.Пограничные сторожевые корабли строем прошли вдоль береговой линии. А сопровождали их пилоты вертолетов МИ-8 авиации КНБ, которые продемонстрировали зрителям мастерство управления летной техникой.Завершилось мероприятие праздничным концертом.