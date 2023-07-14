Санэпидемиологи Мангистау исследуют воду на наличие холеры

Как сказала Мадина Рахметова, в июне специалисты отобрали 188 проб воды на исследование. Кроме того, с мая по октябрь, то есть в в эпидемический сезон больные кишечными инфекциями, а также мигранты из-за рубежа в обязательном порядке проверяются на холеру.



- Возбудитель холеры попадает в организм с поврежденной пищей или водой – это основные пути передачи холеры. В результате может возникнуть жидкая диарея, вследствие чего организм человека обезвоживается и происходит нарушение электролитного баланса. Необходимо помнить о том, что при несвоевременном лечении, ситуация может привести к летальному исходу. В мае текущего года нашими специалистами было исследовано 147 проб воды, в июне – 188. В результате исследований, холерный вибрион не выявлен, - прокомментировала Мадина Рахметова.



Что такое холера?

Это острая кишечная инфекция, поражающая желудочно-кишечный тракт и вызывающая иногда острую и особо опасную кишечную непроходимость. Возбудителем холеры является бактерия Vibriocholerae, известная как холерный вибрион.



Каковы симптомы холеры?

Это тошнота, рвота, жидкий стул, головная боль, головокружение, повышение температуры тела.



Каковы меры профилактики?

- соблюдайте меры личной гигиены: тщательно мойте руки перед едой, приготовлением пищи, после посещения туалета;

- пейте кипяченую или бутилированную воду;

- купайтесь в водоемах, где разрешен организованный отдых;

- не используйте сырые и недоваренные продукты моря, океана и других водоемов;

- покупайте продукты питания, фрукты и овощи в авторизованных торговых точках;

- тщательно вымойте фрукты и овощи кипяченой или бутилированной водой.



- При появлении симптомов холеры необходимо немедленно обратиться к врачу. Только при раннем обращении за медицинской помощью и своевременном приеме эффективного лечения, вы сможете защитить себя и своих близких от холеры, - говорит Мадина Рахметова.