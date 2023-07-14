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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:06

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Санэпидемиологи Мангистау исследуют воду на наличие холеры

Случаи холеры в Мангистауской области не регистрировались на протяжении последних 22 лет. Однако, на протяжении года специалисты проводят исследование на наличие данного заболевания, рассказала Мадина Рахметова, и. о. руководителя отдела эпидемиологического надзора за особо опасными инфекциями и туберкулёзом регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

М.Рахметова. Фото предоставлено пресс-службой департамента
Как сказала Мадина Рахметова, в июне специалисты отобрали 188 проб воды на исследование. Кроме того, с мая по октябрь, то есть в в эпидемический сезон больные кишечными инфекциями, а также мигранты из-за рубежа в обязательном порядке проверяются на холеру.

- Возбудитель холеры попадает в организм с поврежденной пищей или водой – это основные пути передачи холеры. В результате может возникнуть жидкая диарея, вследствие чего организм человека обезвоживается и происходит нарушение электролитного баланса. Необходимо помнить о том, что при несвоевременном лечении, ситуация может привести к летальному исходу. В мае текущего года нашими специалистами было исследовано 147 проб воды, в июне – 188. В результате исследований, холерный вибрион не выявлен, - прокомментировала Мадина Рахметова.

Что такое холера?
Это острая кишечная инфекция, поражающая желудочно-кишечный тракт и вызывающая иногда острую и особо опасную кишечную непроходимость. Возбудителем холеры является бактерия Vibriocholerae, известная как холерный вибрион.

Каковы симптомы холеры?
Это тошнота, рвота, жидкий стул, головная боль, головокружение, повышение температуры тела.

Каковы меры профилактики?
- соблюдайте меры личной гигиены: тщательно мойте руки перед едой, приготовлением пищи, после посещения туалета;
- пейте кипяченую или бутилированную воду;
- купайтесь в водоемах, где разрешен организованный отдых;
- не используйте сырые и недоваренные продукты моря, океана и других водоемов;
- покупайте продукты питания, фрукты и овощи в авторизованных торговых точках;
- тщательно вымойте фрукты и овощи кипяченой или бутилированной водой.

- При появлении симптомов холеры необходимо немедленно обратиться к врачу. Только при раннем обращении за медицинской помощью и своевременном приеме эффективного лечения, вы сможете защитить себя и своих близких от холеры, - говорит Мадина Рахметова.



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