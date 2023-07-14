Долларовый «дождь» полился на «беташаре» в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта udf.name
Пользователи Сети обсуждают видео, на котором проходит традиционный свадебный обряд «беташар». Пока невеста делает поклоны, её и гостей празднества осыпают американскими банкнотами. На кадрах, как передаёт Tengri Life, видно, как присутствующие с радостью подбирают банкноты. Судя по надписи на видео, эпизод был заснят на одной из свадеб в Мангистауской области.
Большинство казахстанцев осудили происходящее на видео, посчитав это неуместным.
«Что за такая традиция? Раскидываться деньгами? Увидели в арабских странах и повторяют», «По-моему, это неправильно», «Наверное, они взяли кредит», «Зачем так раскидывать деньги, дали бы на руки, если было такое намерение», «Кому невеста дает салем – деньгам или людям?», «Лучше бы направили эти деньги на лечение детей или сиротам», «Это уже чересчур, что случилось с традициями», – сетуют в комментариях.
Однако, некоторые пользователи Сети поддержали инициативу участников мероприятия, отметив, что, будь у них такая возможность, они поступили бы так же.
«Пусть у каждого будет такой беташар», «А что в этом такого, у них есть деньги, то почему бы и не позволить себе такое», «Мангистауская область! Когда мой сын повзрослеет, то я сделаю также, чтобы разделить свою радость», «Видимо, за многих говорит их зависть, а надо радоваться», «Надо выходить замуж в Мангистау», «Прям как в Дубай!» – написала часть комментаторов.
Большинство казахстанцев осудили происходящее на видео, посчитав это неуместным.
«Что за такая традиция? Раскидываться деньгами? Увидели в арабских странах и повторяют», «По-моему, это неправильно», «Наверное, они взяли кредит», «Зачем так раскидывать деньги, дали бы на руки, если было такое намерение», «Кому невеста дает салем – деньгам или людям?», «Лучше бы направили эти деньги на лечение детей или сиротам», «Это уже чересчур, что случилось с традициями», – сетуют в комментариях.
Однако, некоторые пользователи Сети поддержали инициативу участников мероприятия, отметив, что, будь у них такая возможность, они поступили бы так же.
«Пусть у каждого будет такой беташар», «А что в этом такого, у них есть деньги, то почему бы и не позволить себе такое», «Мангистауская область! Когда мой сын повзрослеет, то я сделаю также, чтобы разделить свою радость», «Видимо, за многих говорит их зависть, а надо радоваться», «Надо выходить замуж в Мангистау», «Прям как в Дубай!» – написала часть комментаторов.