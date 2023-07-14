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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 19:40

Просмотров: 267

Долларовый «дождь» полился на «беташаре» в Мангистау

В Сети опубликовали видео свадебного обряда «беташар» в Мангистау, где невесту и гостей праздника осыпают долларовыми купюрами. Пользователи Сети разделились во мнении: одни посчитали, что подобного насмотрелись в Дубае, и это чистое расточительство, другие, наоборот, рады, что в Казахстане празднуют, как в столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщается на информационном портале Tengri Life.

Иллюстративное фото с сайта udf.name
Пользователи Сети обсуждают видео, на котором проходит традиционный свадебный обряд «беташар». Пока невеста делает поклоны, её и гостей празднества осыпают американскими банкнотами. На кадрах, как передаёт Tengri Life, видно, как присутствующие с радостью подбирают банкноты. Судя по надписи на видео, эпизод был заснят на одной из свадеб в Мангистауской области.

Долларовый «дождь» полился на «беташаре» в Мангистау


Большинство казахстанцев осудили происходящее на видео, посчитав это неуместным.

«Что за такая традиция? Раскидываться деньгами? Увидели в арабских странах и повторяют», «По-моему, это неправильно», «Наверное, они взяли кредит», «Зачем так раскидывать деньги, дали бы на руки, если было такое намерение», «Кому невеста дает салем – деньгам или людям?», «Лучше бы направили эти деньги на лечение детей или сиротам», «Это уже чересчур, что случилось с традициями», – сетуют в комментариях.

Долларовый «дождь» полился на «беташаре» в Мангистау


Однако, некоторые пользователи Сети поддержали инициативу участников мероприятия, отметив, что, будь у них такая возможность, они поступили бы так же.

«Пусть у каждого будет такой беташар», «А что в этом такого, у них есть деньги, то почему бы и не позволить себе такое», «Мангистауская область! Когда мой сын повзрослеет, то я сделаю также, чтобы разделить свою радость», «Видимо, за многих говорит их зависть, а надо радоваться», «Надо выходить замуж в Мангистау», «Прям как в Дубай!» – написала часть комментаторов.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:24
. Пока невеста делает поклоны, её и гостей празднества осыпают американскими банкнотами.

А!, что бы вы хотели, чтобы её обсыпали мелочью из теньге, и шашу из конфет?!...
Понт дороже денег... popa

«Надо выходить замуж в Мангистау», «Прям как в Дубай!»

Наверно и "жАних", тоже из местного байаула...

Все мы ходим под богом.
 
 

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