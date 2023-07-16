Облик Актау: город «украшают» разбитые урны

- Вырывают все «под корень». Это то же самое, что и с разрушенной балюстрадой на набережной. В этом случае также никто не понесет наказание? Нам только остается гулять и наблюдать за фактами вандализма дальше, - говорит жительница Актау Валерия.

На улицах Актау, по словам местных жителей, многие из пластиковых урн оказались повреждены.В городском отделе ЖКХ сообщили, что в ближайшее время сломанные урны заменят на новые. Емкости, имеющие более-менее подобающий вид, останутся.Напомним, пластиковые урны в количестве 700 штук установили в 2017 году.