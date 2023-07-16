Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 17 Июля
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.48 KZT
  • €1 = 501.17 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:09

Просмотров: 466

Облик Актау: город «украшают» разбитые урны

Немало разбитых пластиковых урн для мусора можно наблюдать по всему городу.

Фото местных жителей
На улицах Актау, по словам местных жителей, многие из пластиковых урн оказались повреждены.

Облик Актау: город «украшают» разбитые урны

Облик Актау: город «украшают» разбитые урны

Облик Актау: город «украшают» разбитые урны


- Вырывают все «под корень». Это то же самое, что и с разрушенной балюстрадой на набережной. В этом случае также никто не понесет наказание? Нам только остается гулять и наблюдать за фактами вандализма дальше, - говорит жительница Актау Валерия.


В городском отделе ЖКХ сообщили, что в ближайшее время сломанные урны заменят на новые. Емкости, имеющие более-менее подобающий вид, останутся.

Напомним, пластиковые урны в количестве 700 штук установили в 2017 году.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика