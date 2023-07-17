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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:20

Просмотров: 1867

Активист из Актау сообщил о сносе забора в районе мыса Песчаный

Азамат Сарсенбаев, представитель общественности и блогер из Актау, сообщил, что на побережье возле мыса Песчаный убрали металлическое ограждение. Владельцы новой базы отдыха объяснили, что забор был установлен с целью защиты отдыхающих.

Кадр видео
Местный блогер Азамат Сарсенбаев побывал на новой базе отдыха, где ранее установили металлическое ограждение до самой кромки моря.

Блогер отметил, что после разбирательств с администрацией базы отдыха забор снесли. Азамат Сарсенбаев опубликовал в Instagram видео сноса забора спецтехникой.

- Развитие туризма в Мангистауской области, которое мы заслужили! После разбирательства стену на мысе Песчаном убрали, но надолго ли? Почему предприниматели настолько нагло ведут себя? Почему руководство Мунайлинского района не контролирует выделяемые участки? Почему предприниматель ссылается на то, что вправе закрывать въезд в общественное место под предлогом того, что это место является частной собственностью?
И самый главный вопрос: почему после моего прямого обращения к администрации они оперативно начали убирать забор, значит, до этого они возводили эту стену незаконно? У меня слишком много вопросов и ни одного ответа, - говорит Азамат Сарсенбаев.

Администрация частной базы отдыха «Omir Glamping» в социальных сетях сообщила о причинах установки забора.

- Уважаемые жители и гости города Актау! Мы с уважением относимся к каждому отдыхающему. Наш проект «Omir Glamping» в виде новой базы отдыха является вкладом в развитие отдыха и туризма Мангистауской области. Проем для ворот, как и забор к морю, нами были установлены с целью принятия мер защиты отдыхающих. Чтобы машины не «гоняли» по пляжу, не замечая отдыхающих, и притормаживали, заезжая на территорию отдыха. Ведь среди отдыхающих много детей. На днях случился инцидент, когда машина на большой скорости проехала, чуть не наехав на ребёнка. Просим вас отнестись с пониманием к нашему желанию сделать комфортным отдых для всех. На данный момент ведётся строительство объездной дороги. И мы вас уверяем, что территория не будет закрыта, пока не будут созданы все условия в виде объездной дороги. Мы уважаем отдыхающих нашего побережья прекрасного Каспийского моря и стремимся сделать отдых комфортным для всех, - заявляет администрация «Omir Glamping».

Редакция ожидает официального комментария от акимата Мангистауской области.



Напомним, на побережье возле мыса Песчаный в Актау появился забор. Людей возмутил этот факт.



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Комментарии ( 5 )

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velldr (Посетители) Сегодня, 13:02
Там же вроде как раньше была водоохранная полоса 100 метров от водораздела. Но потом её сократили до 30 метров. Но это не точно :).
Так вот в этой полосе, скорее всего, нам нельзя ездить на машинах. По идее, если полиция задастся целью, то может начать нас за это штрафовать - за проезд, за парковку возле моря.
А землевладельцу ни в коем случае не продадут участок так, чтобы он включал водоохранную полосу. Границы его участка закснчиваются на границе этой полосы, ну и соответственно он не может строить ничего постоянного на водоохранной полосе. Исключения - виды деятельности связанные с морем. Например порты.
Но, это ж база отдыха и на берегу могут сьоять зонтики, шезлонги и другая хрень для отдыхающих. Боюсь - это законно.
А теперь представьте, вы лежите под зантиком на шезлонге, вокруг бегают ваши дети, а тут кто то несётся по пляжу на машине.....косяк.
Эх....едешь по пляжу, ветерок свежий, песок летит - красота. Но регион развивается, это необходимо. Скоро этот трэк нам перекроют.
 
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Ed Word (Посетители) Сегодня, 11:57
Вопрос акимату - имеет ли право подобные лица перекрывать доступ к морю таким образом? Выдает ли акимат участки с правом перекрывать свободный доступ к морю и на каких основаниях?
Если честно, то уже настораживают заявления что типа пока перекрывать не будем, но это все делается ради безопасности (!). А что, база несет полную ответственность за обеспечение безопасности? А если ночью совершить наезд на такой вот черный забор, кто будет виновать водитель или тот кто не законно установил такую преграду? Кажется прораготива обеспечения безопасности это дело каждого и государственных уполномоченных органов, виновные должны нести ответственность по закону и застройка должна быть по закону, или самоуправство разрешено на этой территории и теперь администрация базы имеет право и наказывать сама?
Еще вопрос админу базы - Вы типа обеспокоены безопасностью из-за этого принимаете меры, даже упомянули инцидент когда якобы машина чуть не наехала на ребенка, видео сможете предоставить с камеры безопаности, ведь они куда дешевле заборов или это просто бла-бла?
Я не спорю, есть особи которые гоняют по берегу, но это не повод делать что-то это в ущерб другим (!), элементарно когда ставишь элементарные знаки в виде ленты, это действует, проверенно на том же мысе и убираются они легко.. Да и вообще, это Глэмпинг, то есть отдых на природе с комфортом, все едут туда отдыхать на природе и по факту все остальные отдыхающие на природе также сталкиваются с проежающими другими отдыхающими едущими на природу на авто, просто нужно с пониманием относится не однобоко, а всем ко всем и все должно быть в рамках закона перед которым все равны, а что сделано не по закону должно строго пресекаться. Мир всем!
 
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Галина63 (Посетители) Сегодня, 11:56
Цитата: GuF
И мы вас уверяем, что территория не будет закрыта, пока не будут созданы все условия в виде объездной дороги.

Другими словами Позже закроем...
 
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  • Белое ☀️
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 11:14
GuF, просто блогер такой похоже, не самый конструктивный, но старается, за это ему нужно отдать должное.
Но что есть, то есть, в этом видео просто "горит и палит", особенно связи, ну а с учетом полицейского прошлого, а потом кардинальных перемен, взлете на поле блогерства и истории постов, понятно что блогер не простой и кому то нужен, поэтому нужно лучше стараться и совершенствовать профессионализм. А за поднятый вопрос в этот раз ему лайк от меня bravo , но вопрос требует постоянного внимания, иначе так люди останутся без своих богатств природы, ведь местная власть занята только распределением участков похоже, и видать так усердно что на контроль времени самим не хватает, кажется лишь после скандалов только начинаются выставочно-показательные выступления, поэтому народ должен объединяться для поддержки и быть начеку по таким вот вопросам. Мир всем!
 
-1
  • rastolkuy
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  • Ed Word
 GuF (Посетители) Сегодня, 10:40
Диалог не консрутивный ,блогер "ГОРИТ". Если вести диалог и провести встречу на видео и нормально вести диалог их можно "размазать"
 
 

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