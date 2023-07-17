Активист из Актау сообщил о сносе забора в районе мыса Песчаный

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Местный блогер Азамат Сарсенбаев побывал на новой базе отдыха, где ранее установили металлическое ограждение до самой кромки моря.
Блогер отметил, что после разбирательств с администрацией базы отдыха забор снесли. Азамат Сарсенбаев опубликовал в Instagram видео сноса забора спецтехникой.
- Развитие туризма в Мангистауской области, которое мы заслужили! После разбирательства стену на мысе Песчаном убрали, но надолго ли? Почему предприниматели настолько нагло ведут себя? Почему руководство Мунайлинского района не контролирует выделяемые участки? Почему предприниматель ссылается на то, что вправе закрывать въезд в общественное место под предлогом того, что это место является частной собственностью?
И самый главный вопрос: почему после моего прямого обращения к администрации они оперативно начали убирать забор, значит, до этого они возводили эту стену незаконно? У меня слишком много вопросов и ни одного ответа, - говорит Азамат Сарсенбаев.
Администрация частной базы отдыха «Omir Glamping» в социальных сетях сообщила о причинах установки забора.
- Уважаемые жители и гости города Актау! Мы с уважением относимся к каждому отдыхающему. Наш проект «Omir Glamping» в виде новой базы отдыха является вкладом в развитие отдыха и туризма Мангистауской области. Проем для ворот, как и забор к морю, нами были установлены с целью принятия мер защиты отдыхающих. Чтобы машины не «гоняли» по пляжу, не замечая отдыхающих, и притормаживали, заезжая на территорию отдыха. Ведь среди отдыхающих много детей. На днях случился инцидент, когда машина на большой скорости проехала, чуть не наехав на ребёнка. Просим вас отнестись с пониманием к нашему желанию сделать комфортным отдых для всех. На данный момент ведётся строительство объездной дороги. И мы вас уверяем, что территория не будет закрыта, пока не будут созданы все условия в виде объездной дороги. Мы уважаем отдыхающих нашего побережья прекрасного Каспийского моря и стремимся сделать отдых комфортным для всех, - заявляет администрация «Omir Glamping».
Редакция ожидает официального комментария от акимата Мангистауской области.
Напомним, на побережье возле мыса Песчаный в Актау появился забор. Людей возмутил этот факт.
Блогер отметил, что после разбирательств с администрацией базы отдыха забор снесли. Азамат Сарсенбаев опубликовал в Instagram видео сноса забора спецтехникой.
- Развитие туризма в Мангистауской области, которое мы заслужили! После разбирательства стену на мысе Песчаном убрали, но надолго ли? Почему предприниматели настолько нагло ведут себя? Почему руководство Мунайлинского района не контролирует выделяемые участки? Почему предприниматель ссылается на то, что вправе закрывать въезд в общественное место под предлогом того, что это место является частной собственностью?
И самый главный вопрос: почему после моего прямого обращения к администрации они оперативно начали убирать забор, значит, до этого они возводили эту стену незаконно? У меня слишком много вопросов и ни одного ответа, - говорит Азамат Сарсенбаев.
Администрация частной базы отдыха «Omir Glamping» в социальных сетях сообщила о причинах установки забора.
- Уважаемые жители и гости города Актау! Мы с уважением относимся к каждому отдыхающему. Наш проект «Omir Glamping» в виде новой базы отдыха является вкладом в развитие отдыха и туризма Мангистауской области. Проем для ворот, как и забор к морю, нами были установлены с целью принятия мер защиты отдыхающих. Чтобы машины не «гоняли» по пляжу, не замечая отдыхающих, и притормаживали, заезжая на территорию отдыха. Ведь среди отдыхающих много детей. На днях случился инцидент, когда машина на большой скорости проехала, чуть не наехав на ребёнка. Просим вас отнестись с пониманием к нашему желанию сделать комфортным отдых для всех. На данный момент ведётся строительство объездной дороги. И мы вас уверяем, что территория не будет закрыта, пока не будут созданы все условия в виде объездной дороги. Мы уважаем отдыхающих нашего побережья прекрасного Каспийского моря и стремимся сделать отдых комфортным для всех, - заявляет администрация «Omir Glamping».
Редакция ожидает официального комментария от акимата Мангистауской области.
Напомним, на побережье возле мыса Песчаный в Актау появился забор. Людей возмутил этот факт.