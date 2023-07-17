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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 10:48

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Ушел из жизни Нестеренко Виктор Максимович

Нестеренко Виктор Максимович
21.11.1946 - 14.07.2023

14 июля 2023 года на 77-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни
НЕСТЕРЕНКО ВИКТОР МАКСИМОВИЧ


Нестеренко Виктор Максимович родился 21 ноября 1946 года. Трудовую деятельность начал в 1964 году в должности строгальщика Треста «Туркменбурнефть». В 1978 году без отрыва от производства получил высшее образование. С 1977 года и до последних лет непрерывно работал на руководящих должностях в системе газоснабжения.

В системе газоснабжения Виктор Максимович прошел путь от простого рабочего до генерального директора.
Виктор Максимович внес большой вклад в строительство газопровода Жетыбай-Шетпе и п. Шетпе Мангистауского района, Жетыбай-Курык Каракиянского района, принимал непосредственное участие в развитии газораспределительных сетей г. Актау и прилегающих к нему населенных пунктов.

Виктор Максимович участвовал в разработке инвестиционных проектов города Актау, занимался согласованием проектов вновь строящихся газопроводов.
За долголетнюю и безупречную работу в системе газоснабжения Виктор Максимович неоднократно был отмечен высокими наградами: почетными грамотами Мингазпрома СССР, удостоился звания «Ударник коммунистического труда», Благодарственным письмом Председателя Казахстанской Ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KazEnergy», в честь «15 летнего юбилея Независимости Республики Казахстан» награжден почетной грамотой акима Мангистауской области, почетной грамотой Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, ко дню города «Актау-45 лет» награжден Почетной грамотой акима Мангистауской области, юбилейной медалью «Мангистау-35 лет», нагрудным знаком «Мұнай-газ саласының еңбек сіңірген қызметкері».
Являясь одним из старейших работников и имея за плечами богатый профессиональный опыт, воспитал не одно поколение специалистов газового хозяйства. На протяжении своей трудовой деятельности Виктор Максимович бескорыстно передавал свой огромный производственный и жизненный опыт коллегам по работе и молодым специалистам.

Последнее место работы – заместитель председателя Совета Ветеранов газовой отрасли по Мангистауской области.
Родные и близкие, друзья и знакомые, все люди, знакомые с Виктором Максимовичем, скорбят о невосполнимой утрате, а светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал, любил и уважал.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах…

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