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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:14

Просмотров: 96

Актау оказался в числе городов с самым дорогим рисом

Внутри страны в июне текущего года шлифованный и полированный рис стоил в среднем 604 тенге за кг. Среди крупных городов РК дороже всего рис стоил в Уральске, Актау и Астане. Об этом сообщают аналитики Energyprom.kz.

Иллюстративное фото
Согласно статистическим данным аналитиков Energyprom.kz, рис в стране за год подорожал на 47,6 процента.

Среди крупных городов РК дороже всего рис стоил в Уральске - 828 тенге за кг, Актау - 787 тенге за кг и Астане - 721 тенге за кг.

Дешевле всего рис обходится жителям Талдыкоргана, там его продают за 459 тенге за кг, в Петропавловке он продается по 463 тенге за кг и Кызылорде по 495 тенге за кг.

- Наибольшее годовое удорожание риса зафиксировано в Западно-Казахстанской области: на 80,7 процента. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская (плюс 74 процента) и Акмолинская (плюс 64,6 процента) области. Наименьший годовой рост зафиксирован в Атырауской области, но и это - весомые 21,6 процента, - сообщает Energyprom.kz.

Актау оказался в числе городов с самым дорогим рисом



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:24
А у нас есть что ни будь дешевле чем в других регионах Казахстана?
 
 

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