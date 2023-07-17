Актау оказался в числе городов с самым дорогим рисом

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Согласно статистическим данным аналитиков Energyprom.kz, рис в стране за год подорожал на 47,6 процента.
Среди крупных городов РК дороже всего рис стоил в Уральске - 828 тенге за кг, Актау - 787 тенге за кг и Астане - 721 тенге за кг.
Дешевле всего рис обходится жителям Талдыкоргана, там его продают за 459 тенге за кг, в Петропавловке он продается по 463 тенге за кг и Кызылорде по 495 тенге за кг.
- Наибольшее годовое удорожание риса зафиксировано в Западно-Казахстанской области: на 80,7 процента. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская (плюс 74 процента) и Акмолинская (плюс 64,6 процента) области. Наименьший годовой рост зафиксирован в Атырауской области, но и это - весомые 21,6 процента, - сообщает Energyprom.kz.
Среди крупных городов РК дороже всего рис стоил в Уральске - 828 тенге за кг, Актау - 787 тенге за кг и Астане - 721 тенге за кг.
Дешевле всего рис обходится жителям Талдыкоргана, там его продают за 459 тенге за кг, в Петропавловке он продается по 463 тенге за кг и Кызылорде по 495 тенге за кг.
- Наибольшее годовое удорожание риса зафиксировано в Западно-Казахстанской области: на 80,7 процента. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская (плюс 74 процента) и Акмолинская (плюс 64,6 процента) области. Наименьший годовой рост зафиксирован в Атырауской области, но и это - весомые 21,6 процента, - сообщает Energyprom.kz.