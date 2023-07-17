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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:24

Просмотров: 418

Со времен СССР тут ничего нового: спортсмен раскритиковал управление спорта Мангистау

Мастер спорта по вольной борьбе, автоблогер Бекзат Жортанов раскритиковал управление спорта Мангистауской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Massaget.kz.

Фото: Instagram
Спортсмен опубликовал видео из областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по борьбе. На кадрах видны обшарпанные стены и старые душевые.

- С 2000 года состояние зала осталось прежним. Работает только один из санузлов. Так выглядит раздевалка. Кроме гирь со времен СССР тут ничего нет. Четыре раздевалки. Кто ответит, если с кем-то (из детей) что-то случится? Я видел это пять лет назад, все до сих пор так же... В управлении спорта Мангистауской области спрашивают: «Почему не развивается вольная борьба?» Как развиваться в таких условиях? Еще вчера родители обращались с жалобами, говорят: «Нашего ребенка не пускают на тренировки». Почему не пускают? Это же государственное (здание. - Прим.). Место ведь не чье-то купленное!, - говорит спортсмен на видео.



По словам блогера, сам он несколько лет защищал честь Мангистау, но затем стал выступать за Южно-Казахстанскую область (ныне Туркестанская).

- Я занимаюсь вольной борьбой более 13 лет, защищал честь Мангистауской области. Стал 8-кратным чемпионом области среди юниоров. В 16 лет поступил в Южно-Казахстанский областной спортивный интернат для одаренных детей имени Б. Саттарханова. Потому что в Мангистауской области не было прогресса... Соревновался среди молодежи, получил травму плеча. Потом перестал заниматься спортом, - рассказал Бекзат Жортанов.

Блогер откровенно заявил, что его не устраивает управление спорта области, так как за 20 лет тут, по его мнению, не было никаких нововведений.

- Про вольную борьбу я рассказывал на своей странице в Instagram. За 23 года тут все тот же ковер, тот же зал, тот же инвентарь. Все осталось прежним, никаких изменений не было. Санузлы и раздевалки те же. Нет условий. При этом проводятся областные чемпионаты. Но нет условий для зрителей и родителей. Сейчас лето. Нет системы охлаждения. Почему вольная борьба не развивается? Если мы посмотрим на Актюбинскую область, там условия на порядок лучше. Среди видов спорта в Мангистауской области развивается только бокс. Вольная борьба близка к тяжелой атлетике. Нужны большие тренажеры, много инвентаря для подготовки. Если посмотреть видео, то там всего две гири и одна штанга. Наверняка тысячи детей тренируются, но видят такие условия и уходят в другие виды спорта. Мы четыре раза выезжали на межрегиональные юношеские соревнования, и я не видел ни одного чиновника от спорта. После публикации видео со мной никто не связывался из них. Я всех отметил на видео, отметил управление спорта Мангистауской области. Но не получил никакого ответа. Я и другие спортсмены, которые занимаются бизнесом, мы оказываем небольшую финансовую или иную поддержку молодым людям..., - написал он.

Бекзат Жортанов также прокомментировал ситуацию со спортсменом Ильдаром Ягьяевым, который сейчас собирает капусту в Великобритании.

- Когда нет поддержки, уезжают в другую страну и уходят из спорта. Причина, по которой вольная борьба не развивается, в том, что не созданы условия. Видео не из воздуха. Такие заявления я услышал при разговоре с подростками в спортзале. Нет ушей, которые бы нас услышали, - говорит он.

Сам Ильдар Ягьяев причину своего отъезда также связал с недовольством развития спорта в регионе.

- Стритлифтингом и стритворкаутом занимаюсь уже 10 лет. Спортом занимаюсь до сих пор. Областное управление спорта никогда нас не поздравляло, не обращало внимания. Я уже сыт по горло несправедливостью. Уехал из страны зарабатывать на хлеб для своей семьи. Основная причина - несправедливое отношение областного управления спорта. Я хотел остаться на родине и приносить пользу, к сожалению, теперь я вынужден собирать капусту в Англии, - заявлял актауский рекордсмен.



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