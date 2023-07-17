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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:22

Просмотров: 369

Пешеходные дорожки с местами для отдыха обещают сделать на участке между границами Казахстана и Туркменистана

Между Туркменистаном и Республикой Казахстан имеется два километра дороги. На указанных участках обещают проложить пешеходные дорожки с местами для отдыха, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата Каракиянского района.

Фото пресс-службы акимата
В Каракиянском районе при пункте пропуска «Темир-баба» в этом году по заказу Министерства финансов строится новый пост.

Аким Каракиянского района Сымбат Торетаев ознакомился со строительством нового объекта и капитальным ремонтом действующего пункта пропуска.

По данным пресс-службы акимата района, срок завершения строительных работ запланирован на июль 2024 года.

Пешеходные дорожки с местами для отдыха обещают сделать на участке между границами Казахстана и Туркменистана


- На пограничном посту будут вырыты две скважины и установлена опреснительная установка. Скважины имеют мощность до 100 кубометров воды в день. В настоящее время вода подается из одной скважины, которая используется в техническом направлении. Между Туркменистаном и Республикой Казахстан имеется два километра дороги. В рамках проекта на указанных участках будут проложены пешеходные дорожки с местами для отдыха, - сообщает пресс-служба акимта Каракиянского района.

Работы реализует Мангистауский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол».

- Дорога от зоны отдыха Кендерли до поста составляет 108 км, из них 48 км находятся в изношенном состоянии. На основании заявлений владельцев большегрузных транспортных средств и пассажиров АО НК «КазАвтоЖол» предложено провести работы по содержанию, восстановлению, текущему ремонту автомобильной дороги, - отмечает пресс-служба акимата Каракиянского района.

В акимате рассказали, что через таможенный пост «Темір-баба» за 2022 год перевезено 1 640 629 кг овощей, а за шесть месяцев 2023 года - 3 834 202,38 кг.



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Комментарии ( 1 )

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 motor (Посетители) Сегодня, 18:37
Как 2 км пройти пешком, страрым, с детьми, с вещами, сумками? А организовать транспорт как в аэропортах мозгов не хватает??
 
 

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