Пешеходные дорожки с местами для отдыха обещают сделать на участке между границами Казахстана и Туркменистана

В Каракиянском районе при пункте пропуска «Темир-баба» в этом году по заказу Министерства финансов строится новый пост.Аким Каракиянского района Сымбат Торетаев ознакомился со строительством нового объекта и капитальным ремонтом действующего пункта пропуска.По данным пресс-службы акимата района, срок завершения строительных работ запланирован на июль 2024 года.- На пограничном посту будут вырыты две скважины и установлена опреснительная установка. Скважины имеют мощность до 100 кубометров воды в день. В настоящее время вода подается из одной скважины, которая используется в техническом направлении. Между Туркменистаном и Республикой Казахстан имеется два километра дороги. В рамках проекта на указанных участках будут проложены пешеходные дорожки с местами для отдыха, - сообщает пресс-служба акимта Каракиянского района.Работы реализует Мангистауский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол».- Дорога от зоны отдыха Кендерли до поста составляет 108 км, из них 48 км находятся в изношенном состоянии. На основании заявлений владельцев большегрузных транспортных средств и пассажиров АО НК «КазАвтоЖол» предложено провести работы по содержанию, восстановлению, текущему ремонту автомобильной дороги, - отмечает пресс-служба акимата Каракиянского района.В акимате рассказали, что через таможенный пост «Темір-баба» за 2022 год перевезено 1 640 629 кг овощей, а за шесть месяцев 2023 года - 3 834 202,38 кг.