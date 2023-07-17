Департамент госдоходов Мангистау: закончился срок сдачи деклараций на бумажном носителе

По данным ведомства, на сегодняшний день по стране более 1,5 миллиона физических лиц представили «входную» декларацию.



- Следует отметить, что с 1 января 2023 года в Казахстане начался второй этап всеобщего декларирования, где декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) впервые представляют работники государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора и их супруги. На бумажном носителе срок представления деклараций по всеобщему декларированию закончился 15 июля 2023 года, в электронном виде - 15 сентября 2023 года. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня. Успейте сдать декларацию в срок, - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.



Работники госучреждений и субъектов квазигосударственного сектора и их супруги могут предоставлять декларацию путем использование реализованных сервисов («Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz), мобильное приложение e-Salyq Аzamat, портал eGov.kz и мобильное приложение еGov mobile).



Физическими лицами декларации представляются по месту жительства (пребывания), а индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой – по месту нахождения.