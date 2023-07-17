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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:27

Просмотров: 352

Департамент госдоходов Мангистау: закончился срок сдачи деклараций на бумажном носителе

Департамент государственных доходов по Мангистауской области напомнил, что сегодня, 17 июля 2023 года, истекает срок сдачи деклараций по всеобщему декларированию на бумажном носителе.

Иллюстративное фото
По данным ведомства, на сегодняшний день по стране более 1,5 миллиона физических лиц представили «входную» декларацию.

- Следует отметить, что с 1 января 2023 года в Казахстане начался второй этап всеобщего декларирования, где декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) впервые представляют работники государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора и их супруги. На бумажном носителе срок представления деклараций по всеобщему декларированию закончился 15 июля 2023 года, в электронном виде - 15 сентября 2023 года. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня. Успейте сдать декларацию в срок, - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Работники госучреждений и субъектов квазигосударственного сектора и их супруги могут предоставлять декларацию путем использование реализованных сервисов («Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz), мобильное приложение e-Salyq Аzamat, портал eGov.kz и мобильное приложение еGov mobile).

Физическими лицами декларации представляются по месту жительства (пребывания), а индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой – по месту нахождения.



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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:49
На кой тогда электронная декларация, ЭЦП, если потом надо сдавать на бумаге.
Примерно так работают, у нас многие "сервисы".
Такая же глупость с временной регистрацией иностранных граждан:пошлите электронное уведомление, но потом, обязательно, надо лично идти в эти конторы.
Глупость!
 
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Жанар (Посетители) Сегодня, 19:15
А!, правители и президент "сдали", дикларацию о "доходах"?...

Все мы ходим под богом.
 
 

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