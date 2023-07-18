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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:21

Просмотров: 393

Мангистау оказался лидером по росту цен на оливковое масло

В Мангистауской области цена на оливковое масло выросла сразу на 46,6 процента за год, сообщает информационный портал Energyprom.kz.

Иллюстративное фото
По данным аналитиков Energyprom.kz, цены на оливковое масло сильнее всего выросли в Мангистауской области, сразу на 46,6 процента за год. Меньше всего — в Улытауской области, там цена выросла всего на 0,9 процента.

Наибольший годовой рост на подсолнечное масло зафиксировали в Астане - на 12,1 процентов за год, наименьший — в Кызылординской области - на 0,6 процента. Самое заметное удешевление этого продукта было отмечено в Алматы - на 9,6 процента. В Мангистауской области цена выросла на 4,8 процента.

Мангистау оказался лидером по росту цен на оливковое масло


Удорожание растительного масла зафиксировали в 9 из 20 регионов РК. Наибольший годовой рост был отмечен в Астане плюс 12,1 процентов, а также в Атырауской области плюс 10,8 процентов и Костанайской области плюс 6,8 процентов областях. В Мангистауской области цена выросла на 5,7 процента. Наименьшее удорожание наблюдалось в Улытауской области на 0,7 процентов, а наибольшее удешевление — в Шымкенте минус 9,5 процентов за год.

По итогам июня 2023-го в стране цены на растительное масло за год практически не изменились. Непосредственно подсолнечное масло по сравнению с прошлым годом подешевело на 0,9 процента, однако оливковое — напротив, подорожало сразу на 19,1 процентов.



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Комментарии ( 3 )

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 sakura.68 (Посетители) Сегодня, 16:04
Надо же. А мы и не догадывались... dada

Engineer
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:48
"Озеленителям" надо было сажать в Актау не искусственные пальмы, а оливковые деревья. uhmylka
А антимонопольщикам надо проверять размеры торговых надбавок у торгашей.
 
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:28
Мангистау оказался лидером по росту цен - На все товары и продукты devil
Это не новость уже angry
 
 

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