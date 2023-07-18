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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 17:39

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В селе Акшукур производят 3,5 тонны молока ежемесячно

На предприятии «Жеті лақ» производят пастеризованное козье молоко, йогурт, кефир, творог, сметану и больше десяти видов сыров. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций региона
Предприятие «Жеті лақ», расположенное в селе Акшукур Тупкараганского района, открыли в 2020 году. С тех пор объемы производства на ферме выросли до 3,5 тонны молока в месяц.

В селе Акшукур производят 3,5 тонны молока ежемесячно


На сегодняшний день там производят 12 видов сыров, пастеризованное козье молоко, йогурт, кефир, творог и сметану.

В селе Акшукур производят 3,5 тонны молока ежемесячно


На предприятии оборудованы молокоперерабатывающий цех и склад кормов.



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