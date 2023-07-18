В селе Акшукур производят 3,5 тонны молока ежемесячно

Предприятие «Жеті лақ», расположенное в селе Акшукур Тупкараганского района, открыли в 2020 году. С тех пор объемы производства на ферме выросли до 3,5 тонны молока в месяц.На сегодняшний день там производят 12 видов сыров, пастеризованное козье молоко, йогурт, кефир, творог и сметану.На предприятии оборудованы молокоперерабатывающий цех и склад кормов.