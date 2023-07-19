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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:50

Просмотров: 7

Освобождены ли пенсионеры Мангистау от уплаты налога на имущество?

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о полном освобождении пенсионеров от уплаты налога на имущество физических лиц. Однако данная информация не совсем соответствует действительности.

Иллюстративное фото
В департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали, какие физические лица подлежат освобождению от уплаты налога на имущество.

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан освобождены от уплаты налога на имущество – отдельно проживающие пенсионеры, по юридическому адресу (адресу места их жительства) в которых зарегистрированы исключительно пенсионеры, в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя от общей стоимости всех объектов налогообложения.

При расчете используется размер МРП, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.

Кроме того, подлежат освобождению от уплаты налога на имущество физических лиц следующие лица:

1) в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя – герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан», многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвеской «Алтын алқа»;

2) в пределах 1500-кратного размера месячного расчетного показателя – ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью, а также иные лица, установленные пунктом 2 статьи 526 Налогового кодекса.

В департаменте напомнили, что срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2022 год истекает 1 октября 2023 года.



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