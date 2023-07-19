В Актау в здании драматического театра проходят пожарно-тактические учения

ДЧС Мангистауской области просят жителей Актау не беспокоиться.



Сегодня, 19 июля на территории Мангистауского областного музыкально-драматического театра имени Н. Жантурина проходят пожарно-тактические учения.



В ходе учения отрабатываются взаимодействия с другими оперативными службами, огнеборцы подкрепляют навыки тушения пожара и эвакуации людей на объекте с массовым пребыванием людей.