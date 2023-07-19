Онкологи проведут День открытых дверей в Актау

Врачи-онкологи предложат сделать компьютерную томографию грудной клетки и низкодозную томографию лёгких. Процедура предназначена для пациентов старше 50 лет. Для женщин предусмотрено ультразвуковое исследование органов, маммография и взятие анализа на жидкостную цитологию.



Жителей будут принимать врачи-хирурги, онкологи, онкогинекологи и урологи. Будут также предоставлены бесплатные консультации.



Цель акции - профилактика рака в регионе, информирование широких масс о диагностике, ранних симптомах и существующих методах лечения онкологических заболеваний.



Акция пройдет 22 июля с 09.00 до 13.00 часов в здании областного онкологического центра по адресу: г.Актау, 1А микрорайон.