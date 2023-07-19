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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 20:06

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Онкологи проведут День открытых дверей в Актау

Специалисты Мангистауского онкологического центра приглашают жителей области на День открытых дверей. Пройти бесплатное обследование у врачей и получить консультацию могут как женщины, так и мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Здание онкоцентра. Фото из архива Lada.kz
Врачи-онкологи предложат сделать компьютерную томографию грудной клетки и низкодозную томографию лёгких. Процедура предназначена для пациентов старше 50 лет. Для женщин предусмотрено ультразвуковое исследование органов, маммография и взятие анализа на жидкостную цитологию.

Жителей будут принимать врачи-хирурги, онкологи, онкогинекологи и урологи. Будут также предоставлены бесплатные консультации.

Цель акции - профилактика рака в регионе, информирование широких масс о диагностике, ранних симптомах и существующих методах лечения онкологических заболеваний.

Акция пройдет 22 июля с 09.00 до 13.00 часов в здании областного онкологического центра по адресу: г.Актау, 1А микрорайон.



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