В Мангистау зарегистрировано 16 случаев педикулеза

В Мунайлинском районе зарегистрировано восемь случаев.



- Пять случаев зафиксировано в Жанаозене, по одному - в Актау, Мангистауском и Тупкараганском районах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость педикулезом снизилась на 10 случаев. Тогда было зарегистрировано 26 фактов заболевания, - прокомментировала Гульфара Каримова.



Что такое педикулез?



Это паразитарное заболевание человека, связанное с заражением вшами. Вши - это мелкие насекомые, которые тревожат и истощают терпение человека, влияют на его психику.



Каковы основные симптомы болезни?



Пораженное тело чешется, а по мере обострения переходит в кожное заболевание (дерматит). Вши являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, одним из видов которых является сыпной тиф.



- Больные педикулезом заражают других при совместном использовании расчески, головных уборов, полотенец, аксессуаров для волос и других предметов. Возможно, многие считают педикулез неактуальным явлением, но это заболевание широко распространено среди населения, особенно высока распространенность заболевания среди детей. Эта проблема затрагивает не только неблагополучные семьи, но и обеспеченные, утверждает Гульфара Каримова.



Каковы меры профилактики?



Соблюдение правил личной и общественной гигиены является способом раннего выявления поражения от болезни. Родителям лучше уделять больше внимания своим детям, необходимо часто проверять кожу (тело) ребенка, особенно после посещения оздоровительного лагеря, спортивных тренировок, родственников и т.д.



Как избавиться от вшей?



Механический способ - это очистка волос от вшей, химический путь, который широко распространен в аптечных системах, с помощью средств от педикулезного заболевания.



- При обнаружении вшей не стоит заниматься самолечением, необходимо проконсультироваться с участковым педиатром или терапевтом, потому что препараты, применяемые против педикулеза, ядовиты и вши могут быть переносчиками инфекционных заболеваний, - рекомендует врач-эпидемиолог.