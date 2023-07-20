В Мангистау зарегистрировано 16 случаев педикулеза

_фото из открытых источников
В Мунайлинском районе зарегистрировано восемь случаев.
- Пять случаев зафиксировано в Жанаозене, по одному - в Актау, Мангистауском и Тупкараганском районах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость педикулезом снизилась на 10 случаев. Тогда было зарегистрировано 26 фактов заболевания, - прокомментировала Гульфара Каримова.
Что такое педикулез?
Это паразитарное заболевание человека, связанное с заражением вшами. Вши - это мелкие насекомые, которые тревожат и истощают терпение человека, влияют на его психику.
Каковы основные симптомы болезни?
Пораженное тело чешется, а по мере обострения переходит в кожное заболевание (дерматит). Вши являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, одним из видов которых является сыпной тиф.
- Больные педикулезом заражают других при совместном использовании расчески, головных уборов, полотенец, аксессуаров для волос и других предметов. Возможно, многие считают педикулез неактуальным явлением, но это заболевание широко распространено среди населения, особенно высока распространенность заболевания среди детей. Эта проблема затрагивает не только неблагополучные семьи, но и обеспеченные, утверждает Гульфара Каримова.
Каковы меры профилактики?
Соблюдение правил личной и общественной гигиены является способом раннего выявления поражения от болезни. Родителям лучше уделять больше внимания своим детям, необходимо часто проверять кожу (тело) ребенка, особенно после посещения оздоровительного лагеря, спортивных тренировок, родственников и т.д.
Как избавиться от вшей?
Механический способ - это очистка волос от вшей, химический путь, который широко распространен в аптечных системах, с помощью средств от педикулезного заболевания.
- При обнаружении вшей не стоит заниматься самолечением, необходимо проконсультироваться с участковым педиатром или терапевтом, потому что препараты, применяемые против педикулеза, ядовиты и вши могут быть переносчиками инфекционных заболеваний, - рекомендует врач-эпидемиолог.
- Пять случаев зафиксировано в Жанаозене, по одному - в Актау, Мангистауском и Тупкараганском районах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость педикулезом снизилась на 10 случаев. Тогда было зарегистрировано 26 фактов заболевания, - прокомментировала Гульфара Каримова.
Что такое педикулез?
Это паразитарное заболевание человека, связанное с заражением вшами. Вши - это мелкие насекомые, которые тревожат и истощают терпение человека, влияют на его психику.
Каковы основные симптомы болезни?
Пораженное тело чешется, а по мере обострения переходит в кожное заболевание (дерматит). Вши являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, одним из видов которых является сыпной тиф.
- Больные педикулезом заражают других при совместном использовании расчески, головных уборов, полотенец, аксессуаров для волос и других предметов. Возможно, многие считают педикулез неактуальным явлением, но это заболевание широко распространено среди населения, особенно высока распространенность заболевания среди детей. Эта проблема затрагивает не только неблагополучные семьи, но и обеспеченные, утверждает Гульфара Каримова.
Каковы меры профилактики?
Соблюдение правил личной и общественной гигиены является способом раннего выявления поражения от болезни. Родителям лучше уделять больше внимания своим детям, необходимо часто проверять кожу (тело) ребенка, особенно после посещения оздоровительного лагеря, спортивных тренировок, родственников и т.д.
Как избавиться от вшей?
Механический способ - это очистка волос от вшей, химический путь, который широко распространен в аптечных системах, с помощью средств от педикулезного заболевания.
- При обнаружении вшей не стоит заниматься самолечением, необходимо проконсультироваться с участковым педиатром или терапевтом, потому что препараты, применяемые против педикулеза, ядовиты и вши могут быть переносчиками инфекционных заболеваний, - рекомендует врач-эпидемиолог.
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