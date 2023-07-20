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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 13:07

Просмотров: 1314

Авария на МАЭК: Нефтяные скважины простаивают, это может сказаться на объемах добычи нефти в Казахстане

В Министерстве энергетики заявили, что из-за аварии на Мангистауском атомном энергокомбинате и последующих ограничений в подаче электроэнергии простаивает все больше нефтяных скважин. Это может сказаться на объемах добычи нефти в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Как сообщили в Минэнерго, с момента аварии на первом энергоблоке МАЭК, произошедшей 3 июля, энергокомбинат начал периодически ограничивать подачу электроэнергии на нефтегазовые месторождения группы «КазМунайГаз» в Мангистауской области, передает Tengrinews.kz.

- В период с 3 по 19 июля, за исключением 11-12 июля, ежесуточные отключения электроэнергии составляют 50-90 мегаватт и длятся от 6 до 15 часов. Это приводит к остановке оборудования и скважин. Количество простаивающих объектов нефтедобычи варьировалось от 2 531 скважины 18 июля до 6 796 скважин 13 июля. Численность отключенных агрегатов для поддержания пластового давления в среднем по всем объектам достигает 70 единиц. Эта недозакачка негативно скажется на объемах добычи в последующий период, - предупредили в министерстве.

Отмечается, что всего в период с 3 по 19 июля общий объем потерь в добыче нефти по месторождениям Мангистауской области превысил 107 тысяч тонн.

При этом 20 июля снова отмечаются перебои в подаче электроэнергии, добавили в ведомстве.

В пресс-службе МАЭК пояснили, что в первой половине июля произошли две вынужденные остановки на энергоблоке №1 теплоэлектростанции из-за резкого увеличения подпитки на котле. Аналогичная ситуация произошла 13 июля.

- Специалисты комбината подали срочную заявку на ремонт энергоблока на ТЭС. Остановка энергоблока никак не отразилась на отключении электроэнергии бытовым потребителям областного центра. В настоящий момент работники энергопредприятия ведут круглосуточные работы по ремонту энергоблока №1 на ТЭС, которые начались сразу после охлаждения котла, - сказали в пресс-службе.

В МАЭК заверили, что работники предприятия понимают всю важность сложившейся ситуации и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления работы энергоблока.

Как пояснили в МАЭК, ограничения по нефтедобывающим компаниям введены с 3 июля по команде системного оператора KEGOC, и составляют в среднем от 50 до 100 мегаватт.

- Согласно пункту 38 Приказа Министра энергетики, системный оператор должен оказывать услуги по резервированию мощности субъектам оптового рынка при возникновении дефицита генерирующей мощности и осуществлять поставку резервной мощности. Ремонтные работы планируется завершить 26 июля, - объяснили в МАЭК.



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Комментарии ( 4 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 15:10
Казахстан в место России теперь постовляет нефть в Европу,и есть обязательства по объемам подставок. Если эти объемы не выполнены,будут определенные штрафы

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Ed Word
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 14:09
Есть нефтяные долларовые миллиардеры, которые нормально там ловят, может их лучше тряхануть и новый энергоблок построить.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:36
В МАЭК заверили, что работники предприятия понимают всю важность сложившейся ситуации и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления работы энергоблока.

Хорошая мысля приходит опосля.
Жаль что это понимание пришло только после аварий.
Размер нанесенного ущерба государству больше чем при диверсии.
 
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  • Имярек
 Sembay (Посетители) Сегодня, 13:24
Әр келген басшы (МАЭК) бұрынғы білікті мамандарды қуып, оның орнына өзінің тамыр-танысын қоймағанда мынадай апатқа ұшырамайтын еді ғой! Жерлес, курстас, құда, нағашы, жиен, т.б. бәрін ертіп келетін адам жергілікті халық, өндіріс дегенге түкіргені бар! Ащы да болса шындық!!!! Соңғы жылдары өзінің командасымен келіп қанша басшы жұмысшыларды қан жылатып кетті!
Оның үстіне МАЭК-ке қарайған ақша бөлініп жатыр екен, нағыз құлдырау енді басталмасын. Тойымы жоқ келімсектерге тоқтау болмай, ештеңе де өзгермейді!
 
 

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