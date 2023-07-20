Авария на МАЭК: Нефтяные скважины простаивают, это может сказаться на объемах добычи нефти в Казахстане

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Как сообщили в Минэнерго, с момента аварии на первом энергоблоке МАЭК, произошедшей 3 июля, энергокомбинат начал периодически ограничивать подачу электроэнергии на нефтегазовые месторождения группы «КазМунайГаз» в Мангистауской области, передает Tengrinews.kz.
- В период с 3 по 19 июля, за исключением 11-12 июля, ежесуточные отключения электроэнергии составляют 50-90 мегаватт и длятся от 6 до 15 часов. Это приводит к остановке оборудования и скважин. Количество простаивающих объектов нефтедобычи варьировалось от 2 531 скважины 18 июля до 6 796 скважин 13 июля. Численность отключенных агрегатов для поддержания пластового давления в среднем по всем объектам достигает 70 единиц. Эта недозакачка негативно скажется на объемах добычи в последующий период, - предупредили в министерстве.
Отмечается, что всего в период с 3 по 19 июля общий объем потерь в добыче нефти по месторождениям Мангистауской области превысил 107 тысяч тонн.
При этом 20 июля снова отмечаются перебои в подаче электроэнергии, добавили в ведомстве.
В пресс-службе МАЭК пояснили, что в первой половине июля произошли две вынужденные остановки на энергоблоке №1 теплоэлектростанции из-за резкого увеличения подпитки на котле. Аналогичная ситуация произошла 13 июля.
- Специалисты комбината подали срочную заявку на ремонт энергоблока на ТЭС. Остановка энергоблока никак не отразилась на отключении электроэнергии бытовым потребителям областного центра. В настоящий момент работники энергопредприятия ведут круглосуточные работы по ремонту энергоблока №1 на ТЭС, которые начались сразу после охлаждения котла, - сказали в пресс-службе.
В МАЭК заверили, что работники предприятия понимают всю важность сложившейся ситуации и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления работы энергоблока.
Как пояснили в МАЭК, ограничения по нефтедобывающим компаниям введены с 3 июля по команде системного оператора KEGOC, и составляют в среднем от 50 до 100 мегаватт.
- Согласно пункту 38 Приказа Министра энергетики, системный оператор должен оказывать услуги по резервированию мощности субъектам оптового рынка при возникновении дефицита генерирующей мощности и осуществлять поставку резервной мощности. Ремонтные работы планируется завершить 26 июля, - объяснили в МАЭК.
- В период с 3 по 19 июля, за исключением 11-12 июля, ежесуточные отключения электроэнергии составляют 50-90 мегаватт и длятся от 6 до 15 часов. Это приводит к остановке оборудования и скважин. Количество простаивающих объектов нефтедобычи варьировалось от 2 531 скважины 18 июля до 6 796 скважин 13 июля. Численность отключенных агрегатов для поддержания пластового давления в среднем по всем объектам достигает 70 единиц. Эта недозакачка негативно скажется на объемах добычи в последующий период, - предупредили в министерстве.
Отмечается, что всего в период с 3 по 19 июля общий объем потерь в добыче нефти по месторождениям Мангистауской области превысил 107 тысяч тонн.
При этом 20 июля снова отмечаются перебои в подаче электроэнергии, добавили в ведомстве.
В пресс-службе МАЭК пояснили, что в первой половине июля произошли две вынужденные остановки на энергоблоке №1 теплоэлектростанции из-за резкого увеличения подпитки на котле. Аналогичная ситуация произошла 13 июля.
- Специалисты комбината подали срочную заявку на ремонт энергоблока на ТЭС. Остановка энергоблока никак не отразилась на отключении электроэнергии бытовым потребителям областного центра. В настоящий момент работники энергопредприятия ведут круглосуточные работы по ремонту энергоблока №1 на ТЭС, которые начались сразу после охлаждения котла, - сказали в пресс-службе.
В МАЭК заверили, что работники предприятия понимают всю важность сложившейся ситуации и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления работы энергоблока.
Как пояснили в МАЭК, ограничения по нефтедобывающим компаниям введены с 3 июля по команде системного оператора KEGOC, и составляют в среднем от 50 до 100 мегаватт.
- Согласно пункту 38 Приказа Министра энергетики, системный оператор должен оказывать услуги по резервированию мощности субъектам оптового рынка при возникновении дефицита генерирующей мощности и осуществлять поставку резервной мощности. Ремонтные работы планируется завершить 26 июля, - объяснили в МАЭК.