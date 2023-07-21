Нарушение технологического режима: выброс с «КазАзота» попал на видео





«Лисий хвост» житель Актау снял на видео сегодня, 21 июля, в районе завода.- Вот «КазАзот» травит народ. «КазАзот» надо закрывать, пока не взорвалось, - говорит автор на видео.В ТОО «КазАзот» сообщили, что произошло нарушение технологического режима.- Угрозы населению нет. Причины выясняются, - сообщили в пресс-службе предприятия.