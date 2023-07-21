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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 18:30

Просмотров: 811

Нарушение технологического режима: выброс с «КазАзота» попал на видео

Житель Актау снял на видео «лисий хвост» в районе «КазАзота». На предприятии подтвердили, что произошло нарушение технологического режима.

Кадр из видео
«Лисий хвост» житель Актау снял на видео сегодня, 21 июля, в районе завода.

- Вот «КазАзот» травит народ. «КазАзот» надо закрывать, пока не взорвалось, - говорит автор на видео.

В ТОО «КазАзот» сообщили, что произошло нарушение технологического режима.

- Угрозы населению нет. Причины выясняются, - сообщили в пресс-службе предприятия.





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Комментарии ( 2 )

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  • ZOLO
  • rastolkuy
  • ЛШП
 Ingul (Посетители) Вчера, 19:41
Все, что было построено при СССР добивают.
А дальше что?
 
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 cas277cas (Посетители) Вчера, 19:11
Угрозы населению нет.Дышите глубже!!!! kill
 
 

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