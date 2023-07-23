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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:48

Просмотров: 1115

Остановки начали строить после жалоб жителей Актау

Автобусные остановки устанавливают в районе жилого массива Приморский.

Фото горожан
Горожане уже не раз просили чиновников обратить внимание на отсутствие крытых остановок общественного транспорта напротив «Солдатского пляжа».

Остановки начали строить после жалоб жителей Актау


Отдыхающим приходится, стоя под солнцем или сидя на бордюре, ожидать маршрут №5.

- Ни навеса, абсолютно ничего. Дорогу сделали, освещение тоже, так займитесь теперь остановками, - обратились горожане.


В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что они совместно с полиций определили схему остановки и утвердили её. Подрядная компания уже занимается установкой остановок в районе жилого массива Приморский.

Остановки начали строить после жалоб жителей Актау

Остановки начали строить после жалоб жителей Актау



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Комментарии ( 2 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 16:55
Цитата: Empro
В Приозерный, на развилке с базой орса,

stop В этом месте (на развилке, т.е. практически на перекрестке!) вообще не должно быть автобусной остановки, автобусы на ней глухо закрывают обзор в попутном направлении, а порой движение, если водиле лень съезжать на обочину, создаётся "мертвая" зона видимости, аварийная ситуация devil
Её надо перенести чуть дальше, за пешеходный переход (чтобы обходить автобус сзади) в 22 мкрн. и сделать конечно крытой для людей. Всем будет хорошо и правильно! bravo
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 14:55
В Приозерный, на развилке с базой орса, сделайте остановку! Чтобы тень была, а не прозрачная.
 
 

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