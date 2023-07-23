Остановки начали строить после жалоб жителей Актау

- Ни навеса, абсолютно ничего. Дорогу сделали, освещение тоже, так займитесь теперь остановками, - обратились горожане.

Горожане уже не раз просили чиновников обратить внимание на отсутствие крытых остановок общественного транспорта напротив «Солдатского пляжа».Отдыхающим приходится, стоя под солнцем или сидя на бордюре, ожидать маршрут №5.В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что они совместно с полиций определили схему остановки и утвердили её. Подрядная компания уже занимается установкой остановок в районе жилого массива Приморский.