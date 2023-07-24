В Мангистау отмечается незначительный спад показателя ВИЧ-инфекции

Из 43 инфицированных 37 человек – это граждане Казахстана.



- Шесть фактов инфицирования зафиксировано среди иностранных граждан. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается снижение на два случая. Тогда было отмечено 45 фактов: 41 – среди граждан Казахстана и четыре – среди иностранцев. ВИЧ-инфекция зарегистрирована во всех городах, районах области, за исключением Мангистауского района. Анализ по полу показал, что ВИЧ-инфекция в два раза чаще встречается у мужчин, чем у женщин. ВИЧ-инфекция выявлена у взрослых от 15 до 59 лет. По социальному статусу в 73 процентах ВИЧ зафиксирован среди экономически активных лиц, в 22 процентах - среди неработающих людей. По путям передачи преобладает половой путь – это 84 процента инфицированных, - прокомментировала Жамиля Махамбеткалиева.



С 2021 года, как сказала врач, половые партнеры беременных женщин начали обследоваться на ВИЧ-инфекцию при постановке на учет по беременности. Сами беременные женщины в течение беременности обследуются двукратно, при взятии на учет и в сроке 28-30 недель.

Цель обследования беременных и их половых партнеров - раннее выявление ВИЧ-инфекции с целью профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.



- С начала года при обследовании половых партнеров беременных женщин выявлено три случая ВИЧ-инфекции и одна беременная женщина. Все они своевременно взяты на диспансерный учет и начали получать антиретровирусную терапию, - говорит Жамиля Махамбеткалиева.



С 1994 года в области зарегистрировано 609 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе среди иностранных граждан - 112, среди лиц без гражданства – три, анонимно – два случая, среди граждан РК - 492 факта ВИЧ.



Тестирование на ВИЧ-инфекцию является бесплатным как для граждан РК, так и для иностранных граждан. Анализ можно сдать в поликлинике по месту прикрепления или в центре по профилактике и борьбе со СПИД.



За бесплатной консультацией и тестированием на ВИЧ-инфекцию обращаться по адресу: г.Актау, 3 мкр., 170 здание. Контактный телефон 50-73-62.