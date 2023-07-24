«Сергек» видит всё! Нарушения на 20 миллионов тенге зафиксированы за три дня работы системы

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Аппаратно-программные комплексы (АПК) Сергек функционируют на территории города с 18 июля. За первые три дня с момента запуска камер было зафиксировано более 700 нарушений правил дорожного движения на общую сумму 20 миллионов тенге.
- Системой «Сергек» зафиксировано 711 нарушений на общую сумму 20 миллионов тенге. В систему ЕРАП (Единый реестр административных дел) внесено 398 административных постановлений. Превышение скорости остается самым распространенным нарушением ПДД в Актау, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Реализация инициативы по внедрению системы «Сергек», уверены полицейские, позволит дополнительно снизить смертность на дорогах города Актау и Мунайлинского района на 30%.
Ранее сообщалось, что в Актау убрали дорожные знаки ограничения максимальной скорости 40 км/ч. Это значит, что на всех дорогах города можно ездить со скоростью не более 60 км/ч. На отдельных участках дорог планируются установить предупреждающие знаки с указанием максимальной скорости движения. Об этом сообщил Суюн Курмантаев, заместитель начальника управления административной полиции Мангистауской области.
О том, какие нарушения будет фиксировать система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау, читайте здесь.
- Системой «Сергек» зафиксировано 711 нарушений на общую сумму 20 миллионов тенге. В систему ЕРАП (Единый реестр административных дел) внесено 398 административных постановлений. Превышение скорости остается самым распространенным нарушением ПДД в Актау, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Реализация инициативы по внедрению системы «Сергек», уверены полицейские, позволит дополнительно снизить смертность на дорогах города Актау и Мунайлинского района на 30%.
Ранее сообщалось, что в Актау убрали дорожные знаки ограничения максимальной скорости 40 км/ч. Это значит, что на всех дорогах города можно ездить со скоростью не более 60 км/ч. На отдельных участках дорог планируются установить предупреждающие знаки с указанием максимальной скорости движения. Об этом сообщил Суюн Курмантаев, заместитель начальника управления административной полиции Мангистауской области.
О том, какие нарушения будет фиксировать система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау, читайте здесь.