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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 16:11

Просмотров: 374

«Сергек» видит всё! Нарушения на 20 миллионов тенге зафиксированы за три дня работы системы

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что с 18 по 21 июля камеры «Сергек» зафиксировали более 700 нарушений правил дорожного движения на общую сумму 20 миллионов тенге.

Иллюстративное фото
Аппаратно-программные комплексы (АПК) Сергек функционируют на территории города с 18 июля. За первые три дня с момента запуска камер было зафиксировано более 700 нарушений правил дорожного движения на общую сумму 20 миллионов тенге.

- Системой «Сергек» зафиксировано 711 нарушений на общую сумму 20 миллионов тенге. В систему ЕРАП (Единый реестр административных дел) внесено 398 административных постановлений. Превышение скорости остается самым распространенным нарушением ПДД в Актау, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Реализация инициативы по внедрению системы «Сергек», уверены полицейские, позволит дополнительно снизить смертность на дорогах города Актау и Мунайлинского района на 30%.

Ранее сообщалось, что в Актау убрали дорожные знаки ограничения максимальной скорости 40 км/ч. Это значит, что на всех дорогах города можно ездить со скоростью не более 60 км/ч. На отдельных участках дорог планируются установить предупреждающие знаки с указанием максимальной скорости движения. Об этом сообщил Суюн Курмантаев, заместитель начальника управления административной полиции Мангистауской области.

О том, какие нарушения будет фиксировать система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау, читайте здесь.



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Комментарии ( 2 )

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  • Sportikus
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 16:24
Зафиксировали, это конечно хорошо, теперь штрафы ещё и собрать надо, большинство водятлов катаются с дыркой в кармане.
 
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  • Tankushka
  • Sportikus
  • cnnc
  • Playhrun
  • kolu411
 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:15
Пошла жара!надеюсь все эти сергеки установили не зря и культура поведения на дороге в нашем городе изменится в лучшую сторону

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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