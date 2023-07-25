Не вылетев в Актау, самолет FlyArystan вернулся в аэропорт Актобе

Самолет авиакомпании FlyArystan вернулся в аэропорт Актобе, не вылетев в Актау.



- 25 июля рейс КС7777 Актобе - Актау в 10:05 был вынужден вернуться. Вылет предварительно перенесен на 01:30 26 июля по местному времени Актобе. По вышеуказанной причине последующий рейс КС7576 Актау - Шымкент также перенесен на 16:15 25 июля по времени Актау. Рейс КС7575 Шымкент - Актау перенесен на 20:00 25 июля по времени Шымкента, - проинформировали в пресс-службе компании.