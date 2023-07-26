В «KEGOC» объяснили причину аварийной остановки на МАЭКе

В АО «KEGOC» объяснили причину аварийной остановки на электростанции Мангистауского атомного энергетического комбината.



Как сообщили в пресс-службе компании, к отключению крупного блока ТЭС «МАЭК» 3 июля 2023 года привёл высокий износ генерирующего оборудования.

В компании отметили, что релейная защита и противоаварийная автоматика АО «KEGOC» отработали в штатном режиме. Это, в свою очередь, защитило и не позволило произойти полному погашению Атырауского и Мангистауского энергоузлов.



- Слаженные действия персонала АО «KEGOC» позволили в кратчайшие сроки восстановить нормальную схему работы. Меньше чем за час с Западной зоной ЕЭС Казахстана был синхронизирован Атырауский энергоузел, а немного позднее – Мангистауский. Анализ аварийной ситуации показал необходимость проведения модернизации и реконструкции действующих электростанций, усиления внешнего электроснабжения Атырауского нефтеперерабатывающего завода и строительства новых современных энергоисточников, - подчёркивается в распространённом пресс-релизе.



Завершение проекта компании KEGOC по усилению электрической сети Западной энергетической зоны со строительством воздушной линии 220 кВ протяженностью порядка 770 км, расширением существующих подстанций 220 кВ и строительством одной распределительной подстанции 220 кВ держится на особом контроле.



- Полностью проект планируется завершить в декабре текущего года. В результате пропускная способность транзита увеличится на участке «Уральск-Атырау» - в два раза, на участке «Атырау-Мангистау» - в четыре раза, что значительно усилит надежность электроснабжения потребителей Западной зоны, - ожидают в KEGOC.



В компании напомнили, что 3 июля 2023 в 18:23 произошло отключение блока ТЭС МАЭК. Суммарный объём ограничений в момент остановки составил порядка 18 процентов от общего электропотребления - 271 МВт (на Атырауском энергоузле – 158 МВт, на Мангистауском – 113 МВт). В результате возникли значительные возмущения в режиме работы энергосистемы с внезапным снижением частоты с 50 Гц до 46,5 Гц и нарушением нормальной работы Атырауского и Мангистауского энергоузлов.



Ситуацию усугубило аварийное отключение на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, где электроснабжение не соответствует требованиям надежности электроснабжения для потребителей 1-й категории электроприемников, а также особой группы электроприемников в результате неисполнения требований технических условий, выданных АО «KEGOC» в 2012 году.