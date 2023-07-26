Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 26 Июля
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.06 KZT
  • €1 = 491.39 KZT
  • 1 RUB = 4.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:06

Просмотров: 45

В «KEGOC» объяснили причину аварийной остановки на МАЭКе

К отключению привёл высокий износ генерирующего оборудования, передаёт пресс-служба АО «KEGOC».

Иллюстративное фото
В АО «KEGOC» объяснили причину аварийной остановки на электростанции Мангистауского атомного энергетического комбината.

Как сообщили в пресс-службе компании, к отключению крупного блока ТЭС «МАЭК» 3 июля 2023 года привёл высокий износ генерирующего оборудования.
В компании отметили, что релейная защита и противоаварийная автоматика АО «KEGOC» отработали в штатном режиме. Это, в свою очередь, защитило и не позволило произойти полному погашению Атырауского и Мангистауского энергоузлов.

- Слаженные действия персонала АО «KEGOC» позволили в кратчайшие сроки восстановить нормальную схему работы. Меньше чем за час с Западной зоной ЕЭС Казахстана был синхронизирован Атырауский энергоузел, а немного позднее – Мангистауский. Анализ аварийной ситуации показал необходимость проведения модернизации и реконструкции действующих электростанций, усиления внешнего электроснабжения Атырауского нефтеперерабатывающего завода и строительства новых современных энергоисточников, - подчёркивается в распространённом пресс-релизе.

Завершение проекта компании KEGOC по усилению электрической сети Западной энергетической зоны со строительством воздушной линии 220 кВ протяженностью порядка 770 км, расширением существующих подстанций 220 кВ и строительством одной распределительной подстанции 220 кВ держится на особом контроле.

- Полностью проект планируется завершить в декабре текущего года. В результате пропускная способность транзита увеличится на участке «Уральск-Атырау» - в два раза, на участке «Атырау-Мангистау» - в четыре раза, что значительно усилит надежность электроснабжения потребителей Западной зоны, - ожидают в KEGOC.

В компании напомнили, что 3 июля 2023 в 18:23 произошло отключение блока ТЭС МАЭК. Суммарный объём ограничений в момент остановки составил порядка 18 процентов от общего электропотребления - 271 МВт (на Атырауском энергоузле – 158 МВт, на Мангистауском – 113 МВт). В результате возникли значительные возмущения в режиме работы энергосистемы с внезапным снижением частоты с 50 Гц до 46,5 Гц и нарушением нормальной работы Атырауского и Мангистауского энергоузлов.

Ситуацию усугубило аварийное отключение на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, где электроснабжение не соответствует требованиям надежности электроснабжения для потребителей 1-й категории электроприемников, а также особой группы электроприемников в результате неисполнения требований технических условий, выданных АО «KEGOC» в 2012 году.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика