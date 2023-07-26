Когда завершается приём документов в первый класс в школах Мангистау?

В ведомстве напомнили, что приём документов для зачисления в первый класс завершается 1 августа 2023 года.



Родителей будущих первоклашек просят не тянуть до последнего и заранее сдать все необходимые документы.



Заявление на зачисление ребёнка в 1 класс можно подать через уголки самообслуживания, расположенные в Центре обслуживания населения и в школах.



Напомним, приём документов для зачисления детей в первый класс общеобразовательных школ в Мангистауской области начался 1 апреля 2023 года.