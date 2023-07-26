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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:28

Просмотров: 426

По Каспийскому морю в Азербайджан: объём грузоперевозок увеличился на 77 процентов

Объём грузов, перевезённых по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, с начала года 2023 года превысил 1,3 миллиона тонн, сообщается на сайте dknews.kz.

Иллюстративное фото
В развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) заинтересованы Европа и Китай, сообщает dknews.kz.

Объём грузов, перевезённых по ТМТМ в январе-июне 2023 года превысил 1,3 миллиона тонн. Это на 77,2 процента больше, чем в первом полугодии 2022 года.

Транскаспийский международный транспортный маршрут идёт из Китая в Европу в обход России: через Казахстан по Каспийскому морю в Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в страны ЕС.

На встрече руководителей железнодорожных администраций Казахстана и Азербайджана с казахстанскими грузоотправителями и экспортёрами, которая состоялась в июле, были озвучены проблемы грузооборота ТМТМ.

- Грузооборот растёт, однако сохраняются и проблемы: административные барьеры, ограничения портовой инфраструктуры, длительные сроки доставки грузов, - сообщается на сайте dknews.kz.

Прошедший круглый стол — одно из мероприятий, на которых участники рынка обсуждают проблемы и ищут их решения. Например, для ускоренного пропуска грузов и оперативного решения возникающих вопросов функционирует совместный виртуальный диспетчерский центр. Ранее Казахстан, Азербайджан и Грузия подписали соглашение о создании объединённой логистической компании, которая займётся перевозкой грузов между Китаем и Евросоюзом по ТМТМ.



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