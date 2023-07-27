Спала у подъезда с детьми: на мать подали в суд в Актау

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В отношении женщины, которая в нетрезвом состоянии спала возле подъезда с несовершеннолетними детьми, городской отдел образования принял меры. В частности, отделом подан иск в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних об ограничении родительских прав матери двух детей.
- Помимо этого, материал по данного факту был отправлен на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Актау, - добавили в городском отделе образования.
Напомним, возле подъезда дома №28 в 6 микрорайоне одна из жительниц города обнаружила спящую женщину, рядом с которой находились двое малолетних детей. Происходящее очевидица засняла на видео. По её словам, женщина находилась в нетрезвом состоянии.
- Помимо этого, материал по данного факту был отправлен на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Актау, - добавили в городском отделе образования.
Напомним, возле подъезда дома №28 в 6 микрорайоне одна из жительниц города обнаружила спящую женщину, рядом с которой находились двое малолетних детей. Происходящее очевидица засняла на видео. По её словам, женщина находилась в нетрезвом состоянии.