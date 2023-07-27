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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 10:50

Просмотров: 355

Спала у подъезда с детьми: на мать подали в суд в Актау

Городской отдел образования подал в суд на женщину, которую запечатели на видео, спящую в нетрезвом состоянии возле подъезда с малолетними детьми. Ей хотят ограничить родительские права, сообщили в отделе образования.

Кадр видео
В отношении женщины, которая в нетрезвом состоянии спала возле подъезда с несовершеннолетними детьми, городской отдел образования принял меры. В частности, отделом подан иск в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних об ограничении родительских прав матери двух детей.

- Помимо этого, материал по данного факту был отправлен на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Актау, - добавили в городском отделе образования.

Напомним, возле подъезда дома №28 в 6 микрорайоне одна из жительниц города обнаружила спящую женщину, рядом с которой находились двое малолетних детей. Происходящее очевидица засняла на видео. По её словам, женщина находилась в нетрезвом состоянии.



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Комментарии ( 2 )

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  • Галина63
 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 11:01
возле подъезда дома №28 в 6 микрорайоне

Lada, возможно вы адрес перепутали, потому что такого жилого дома в 6м микрорайоне нет, есть 28е здание - это детский сад.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • babe
  • Галина63
 Ирон (Посетители) Сегодня, 10:58
А разобраться не вариант?может помочь надо.сразу штраф деток отобрать.видно же лежат укрытие по заботились ведь.а почему пьёт почему?может от без исходности мало довелось что жизнь не сахар
 
 

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