Бесплатно и без направления жителей Актау примут врачи- гепатологи

День открытых дверей пройдёт с 09:00 до 16:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 14:00) в консультативно-диагностической поликлинике Мангистауской областной многопрофильной больницы.



В день проведения акции жители Актау смогут получить бесплатную консультацию врачей-гепатологов. Обследование печени через аппарат FibroScan будет проводиться по показаниям врача.



Мангистауская областная многопрофильная больница оказывает полный спектр медицинских услуг для взрослого населения.



Больница оснащена высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить наиболее точную диагностику и эффективное лечение пациентов.

Отметим, что на базе МОМБ действует гепатоцентр- единственный центр диагностики и лечения сложных заболеваний печени в Мангистауской области.



Место проведения: Актау, МОМБ, 26 микрорайон. Телефон для предварительной записи (количество ограничено, не более 25 человек): +7 729 221 03 17.