Актау вошёл в ТОП-3 по росту стоимости аренды жилья

Иллюстративное фото с сайта rbk.ru
В Актау с января этого года отмечен рост стоимости аренды жилья – на десять процентов. Рост относительно июня этого года составил пять процентов.
Цена за аренду квартиры в прибрежном городе в июле составила 2 747 тенге за квадратный метр.
В лидерах по повышению ставок также оказались Костанай (+13 процентов) и Актобе (+девять процентов).
В июле средняя цена за аренду квартир в Актау составила:
- однокомнатные — 120 тысяч тенге;
- двухкомнатные — 160 тысяч тенге;
- трёхкомнатные — 195 тысяч тенге.
Цена за аренду квартиры в прибрежном городе в июле составила 2 747 тенге за квадратный метр.
В лидерах по повышению ставок также оказались Костанай (+13 процентов) и Актобе (+девять процентов).
В июле средняя цена за аренду квартир в Актау составила:
- однокомнатные — 120 тысяч тенге;
- двухкомнатные — 160 тысяч тенге;
- трёхкомнатные — 195 тысяч тенге.
Оставьте свой комментарий первым.