Актау вошёл в ТОП-3 по росту стоимости аренды жилья

В Актау с января этого года отмечен рост стоимости аренды жилья – на десять процентов. Рост относительно июня этого года составил пять процентов.Цена за аренду квартиры в прибрежном городе в июле составила 2 747 тенге за квадратный метр.В лидерах по повышению ставок также оказались Костанай (+13 процентов) и Актобе (+девять процентов).В июле средняя цена за аренду квартир в Актау составила:- однокомнатные — 120 тысяч тенге;- двухкомнатные — 160 тысяч тенге;- трёхкомнатные — 195 тысяч тенге.