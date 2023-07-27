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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:37

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На дорогах Мангистау зарегистрировано около 400 нарушений правил перевозок грузов

С начала года свыше 300 грузовых машин задержаны в Мангистауской области за превышение пороговых значений при перевозке строительного материала. На сегодня зафиксировано порядка 400 нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе филиала Национального центра качеств дорожных активов МИИР РК.

Проверка на дорогах. Фото предоставлено пресс-службой филиала
По информации пресс-службы ведомства, количество нарушений при перевозке строительного материала с превышением пороговых значений на дорогах Мангистауской области не уменьшается.

- С начала года специалистами филиала совместно с сотрудниками региональной инспекции транспортного контроля проведены контрольные проверки состояния дорог. Остановлено более 300 грузовых автомобилей. При проверке на весах было установлено, что вес строительного материала в багажном отсеке автомобиля превышал предельные нормы, на водителей транспортных средств составлен административный протокол. С начала года в регионе зарегистрировано около 400 таких нарушений. На водителей наложены штрафы, в пользу государства взыскано 15 млн 594 тысяч тенге. Несколько грузовиков отправлены на штрафстоянку, - прокомментировали в пресс-службе филиала.

Нарушения, по информации ведомства, регистрируются, в основном, по маршруту «Актау-Жетыбай-Шетпе».



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