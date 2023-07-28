За долги - на штрафстоянку: в Мангистау более 25 тысяч автолюбителей не оплатили налог на транспорт

По данным ведомства, в Мангистауской области более 25 тысяч автолюбителей вовремя не оплатили налог на транспорт. Теперь их разыскивают специалисты департамента государственных доходов совместно с сотрудниками местной полицейской службы и судебными исполнителями. Они ежедневно проводят рейды, чтобы выявить на дорогах должников и добиться оплаты налога.- В помощь рейдовой группе – технические средства контроля дорожного движения, включая камеры видеонаблюдения и спецпрограммы. Благодаря им машины легко выявить в движущемся потоке, независимо от того, какую сумму задолжал владелец транспортного средства. А разброс суммы долга реально огромный. Кто-то задолжал считанные тысячи тенге. А есть и те, чей долг составляет несколько сот тысяч. Рекордсменами значатся владелец автомобиля Mercedes GL 450 с долгом 3,9 миллиона тенге и хозяин Lexus LX 470, который не нашел времени или денег оплатить в казну 1,2 миллиона тенге, - рассказали в пресс-службе ведомства.По информации руководителя управления государственных доходов Актау Шапагата Азирханова, автовладелец может на месте погасить долг, оплатив транспортный налог и продолжить движение. В противном случае автомобиль тут же придется освободить для доставки на штрафстоянку. Там он будет находиться до тех пор, пока автовладелец не оплатит налог. Сотрудники ДГД передают налоговый приказ частным судебным исполнителям для принудительного взыскания суммы долга, если сумма задолженности превышает 1 МРП.Материалы по водителям-должникам уже переданы судоисполнителям.- За первые 10 дней массовых рейдов полицейские и специалисты департамента государственных доходов отправили на штрафную стоянку ряд автомашин, владельцы которых не смогли на месте остановки оплатить налоговую задолженность. Несколько десятков автовладельцев тут же оплатили налог, пополнив казну на более 10,4 миллионов тенге, - отметили в ДГД.