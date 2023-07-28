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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:26

Просмотров: 535

За долги - на штрафстоянку: в Мангистау более 25 тысяч автолюбителей не оплатили налог на транспорт

Автовладельцы в Мангистауской области, не оплатившие налог на транспорт, задолжали в общей сложности в государственную казну 1,038 миллиарда тенге. Об этом сообщает департамент государственных доходов по Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По данным ведомства, в Мангистауской области более 25 тысяч автолюбителей вовремя не оплатили налог на транспорт. Теперь их разыскивают специалисты департамента государственных доходов совместно с сотрудниками местной полицейской службы и судебными исполнителями. Они ежедневно проводят рейды, чтобы выявить на дорогах должников и добиться оплаты налога.

За долги - на штрафстоянку: в Мангистау более 25 тысяч автолюбителей не оплатили налог на транспорт



- В помощь рейдовой группе – технические средства контроля дорожного движения, включая камеры видеонаблюдения и спецпрограммы. Благодаря им машины легко выявить в движущемся потоке, независимо от того, какую сумму задолжал владелец транспортного средства. А разброс суммы долга реально огромный. Кто-то задолжал считанные тысячи тенге. А есть и те, чей долг составляет несколько сот тысяч. Рекордсменами значатся владелец автомобиля Mercedes GL 450 с долгом 3,9 миллиона тенге и хозяин Lexus LX 470, который не нашел времени или денег оплатить в казну 1,2 миллиона тенге, - рассказали в пресс-службе ведомства.

За долги - на штрафстоянку: в Мангистау более 25 тысяч автолюбителей не оплатили налог на транспорт


По информации руководителя управления государственных доходов Актау Шапагата Азирханова, автовладелец может на месте погасить долг, оплатив транспортный налог и продолжить движение. В противном случае автомобиль тут же придется освободить для доставки на штрафстоянку. Там он будет находиться до тех пор, пока автовладелец не оплатит налог. Сотрудники ДГД передают налоговый приказ частным судебным исполнителям для принудительного взыскания суммы долга, если сумма задолженности превышает 1 МРП.

Материалы по водителям-должникам уже переданы судоисполнителям.

- За первые 10 дней массовых рейдов полицейские и специалисты департамента государственных доходов отправили на штрафную стоянку ряд автомашин, владельцы которых не смогли на месте остановки оплатить налоговую задолженность. Несколько десятков автовладельцев тут же оплатили налог, пополнив казну на более 10,4 миллионов тенге, - отметили в ДГД.

За долги - на штрафстоянку: в Мангистау более 25 тысяч автолюбителей не оплатили налог на транспорт


За долги - на штрафстоянку: в Мангистау более 25 тысяч автолюбителей не оплатили налог на транспорт



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Комментарии ( 2 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 15:25
специалисты департамента государственных доходов отправили на штрафную стоянку ряд автомашин

И первые в этом ряду:
владелец автомобиля Mercedes GL 450 с долгом 3,9 миллиона тенге и хозяин Lexus LX 470, который не нашел времени или денег оплатить в казну 1,2 миллиона тенге

ДА?
 
-1
  • Daulet201999
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Perspectiva (Посетители) Сегодня, 14:44
25 тысяч автолюбителей не оплатили налог


Каждый третий получается не оплатил?

Все 25 тысяч авто поставят на штрафняк или выборочно, кому повезло?

В сфере авторнанспорта в стране в целом, а в Актау тем более - полнейший бардак. До сих пор на дороге авто, которые просто не могут пройти техосмотр никак.

И, исходя из информации в статье - на платят те, у кого есть деньги. Нужно вводить дополнительные налоги на авто стоимостью свыше 20 млн тенге. За неуплату - конфисковывать понтовый автохлам. Небожители сильно распоясались - нужно угоманивать начинать уже.
 
 

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