Лодки и бинокли есть: в ДЧС Мангистау опровергли слова одной из спасенных на Каспии девушек

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В ДЧС региона заявили, что у спасателей имеется все необходимое специальное оборудование и лодки для спасения людей.
- Лодки есть, бинокли и другое необходимое оборудование также есть. Ежегодно за плечами спасательных подразделений департамента несколько десятков спасенных жизней. Только на сегодняшний день на море спасено 33 человека. Следовательно, говорить об отсутствии лодок или другого спасательного оборудования, я полагаю, необъективно. В текущем году за счет поддержки акимата области было закуплено 30 единиц спасательной техники для проведения аварийно-спасательных работ. Планомерное оснащение департамента для выполнения поставленных задач осуществляется на постоянной основе, сказал начальник отдела гражданской обороны ДЧС Мангистауской области Ратбек Демеуберген.
В ДЧС также опровергли информации о том, что девушек спасли бакинские рыбаки.
- В социальных сетях распространяли информацию о том, что девушек спасли не сотрудники ДЧС, а бакинские рыбаки. Девушек нашел экипаж судна «Сункар». Это наш казахстанская компания АО «Казмортрансфлот», то есть никакие бакинские рыбаки их не находили. Важно понимать, что в день пропажи девушек оперативная информация была направлена ДЧС в целях оказания содействия в их поисках. Это совместная работа. Безусловно, особая благодарность экипажу судна «Сункар», - сказал Ратбек Демеуберген.
По поводу комментариев, что поиски унесенных девушек прекратились после 20:00 часов, в ведомстве заявили, что данные меры приняты согласно правилам пользования маломерными судами в темное время суток.
- Согласно правилам использования маломерных судов в темное время суток по причине отсутствия ориентиров и видимости, вследствие чего возможна угроза жизни спасателей, морские и поисково-воздушные работы не проводятся. Об этом было сообщено родственникам пропавших девушек. До них было доведено, что поиски возобновятся ранним утром, то есть с восходом солнца. Как известно, в тот день была штормовая погода, несмотря на это и наличие рисков спасатели выполнили свою работу добросовестно, - отметил Ратбек Демеуберген.
В ДЧС также опровергли информацию о том, что вертолет и судно родители наняли за свои деньги.
- Вертолет и судно родители пострадавших не нанимали. В целом какой-либо оплаты на проведение поисковых работ родственниками девушек не проводилось. Все расходы произведены за счет государственного бюджета, - отметил Ратбек Демеуберген.
Ратбек Демеуберген также отметил, что в проведенных спасательных работах задействование только вертолета оценивается порядка 5,8 миллиона тенге.
- Хотелось бы добавить, если бы девчат «Казмортрансфлот» не нашел, то ранним утром вертолет уже был бы готов вылететь. На борт вертолета планировалось взять с собой родственников, - подытожил Ратбек Демеуберген.
Ратбек Демеуберген прокомментировал причину конфликта между спасателями и родителями спасенных девушек.
- Конфликт произошел из-за произведенной фотосъемки, в дальнейшем фото девушек были опубликованы в социальных сетях. Родители не хотели афишировать лица девочек. В день пропажи мы везде объявили об их пропаже, о проведении поисковых работ. После того как девушек благополучно доставили в морпорт, мы должны были сообщить населению о том, что они спасены, многие неравнодушные люди переживали. Открытость и гласность работы – нодна из наших задач, - отметил Ратбек Демеуберген.
Напомним, 24 июля в Мангистау трёх девушек унесло на матрасе в море. К поискам подключили вертолёт.
Позже стало известно, что члены экипажа судна «Сункар» ТОО «Казмортрансфлот» спасли трёх девушек, которых унесло в море на надувном матрасе.
Подробности спасательной операции озвучили в ТОО «Казмортрансфлот».
Позже о происшествии, во время которого троих девушек унесло в море, рассказала одна из спасённых. По её словам, их спас не спасательный отряд, а сотрудники частной компании, которые находились в тот момент на работе. Свое откровение девушка разместила на своей странице в Instagram.
- Лодки есть, бинокли и другое необходимое оборудование также есть. Ежегодно за плечами спасательных подразделений департамента несколько десятков спасенных жизней. Только на сегодняшний день на море спасено 33 человека. Следовательно, говорить об отсутствии лодок или другого спасательного оборудования, я полагаю, необъективно. В текущем году за счет поддержки акимата области было закуплено 30 единиц спасательной техники для проведения аварийно-спасательных работ. Планомерное оснащение департамента для выполнения поставленных задач осуществляется на постоянной основе, сказал начальник отдела гражданской обороны ДЧС Мангистауской области Ратбек Демеуберген.
В ДЧС также опровергли информации о том, что девушек спасли бакинские рыбаки.
- В социальных сетях распространяли информацию о том, что девушек спасли не сотрудники ДЧС, а бакинские рыбаки. Девушек нашел экипаж судна «Сункар». Это наш казахстанская компания АО «Казмортрансфлот», то есть никакие бакинские рыбаки их не находили. Важно понимать, что в день пропажи девушек оперативная информация была направлена ДЧС в целях оказания содействия в их поисках. Это совместная работа. Безусловно, особая благодарность экипажу судна «Сункар», - сказал Ратбек Демеуберген.
По поводу комментариев, что поиски унесенных девушек прекратились после 20:00 часов, в ведомстве заявили, что данные меры приняты согласно правилам пользования маломерными судами в темное время суток.
- Согласно правилам использования маломерных судов в темное время суток по причине отсутствия ориентиров и видимости, вследствие чего возможна угроза жизни спасателей, морские и поисково-воздушные работы не проводятся. Об этом было сообщено родственникам пропавших девушек. До них было доведено, что поиски возобновятся ранним утром, то есть с восходом солнца. Как известно, в тот день была штормовая погода, несмотря на это и наличие рисков спасатели выполнили свою работу добросовестно, - отметил Ратбек Демеуберген.
В ДЧС также опровергли информацию о том, что вертолет и судно родители наняли за свои деньги.
- Вертолет и судно родители пострадавших не нанимали. В целом какой-либо оплаты на проведение поисковых работ родственниками девушек не проводилось. Все расходы произведены за счет государственного бюджета, - отметил Ратбек Демеуберген.
Ратбек Демеуберген также отметил, что в проведенных спасательных работах задействование только вертолета оценивается порядка 5,8 миллиона тенге.
- Хотелось бы добавить, если бы девчат «Казмортрансфлот» не нашел, то ранним утром вертолет уже был бы готов вылететь. На борт вертолета планировалось взять с собой родственников, - подытожил Ратбек Демеуберген.
Ратбек Демеуберген прокомментировал причину конфликта между спасателями и родителями спасенных девушек.
- Конфликт произошел из-за произведенной фотосъемки, в дальнейшем фото девушек были опубликованы в социальных сетях. Родители не хотели афишировать лица девочек. В день пропажи мы везде объявили об их пропаже, о проведении поисковых работ. После того как девушек благополучно доставили в морпорт, мы должны были сообщить населению о том, что они спасены, многие неравнодушные люди переживали. Открытость и гласность работы – нодна из наших задач, - отметил Ратбек Демеуберген.
Напомним, 24 июля в Мангистау трёх девушек унесло на матрасе в море. К поискам подключили вертолёт.
Позже стало известно, что члены экипажа судна «Сункар» ТОО «Казмортрансфлот» спасли трёх девушек, которых унесло в море на надувном матрасе.
Подробности спасательной операции озвучили в ТОО «Казмортрансфлот».
Позже о происшествии, во время которого троих девушек унесло в море, рассказала одна из спасённых. По её словам, их спас не спасательный отряд, а сотрудники частной компании, которые находились в тот момент на работе. Свое откровение девушка разместила на своей странице в Instagram.
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