Бесплатный прием гепатологов прошел в Актау

- На сегодня самая актуальная тема в нашем регионе - вирусный гепатит B, C и жировая болезнь печени, - отметила специалист гепатологического центра областной многопрофильной больницы Айкерим Сактаган.

- Гепатологическим центром уделяется большее внимание борьбе с вирусным гепатитом - профилактике, скрининговым осмотрам и лечению. Наши врачи работают по нормативно-правовым актам, утвержденным Министерством здравоохранения РК. Поэтому так важно, чтобы пациенты обращались к нам, а не к частным организациям, где за последствия лечения не несут ответственность, - сказала заведующая консультативно-диагностической поликлиники МОМБ Жанар Байманова.

Мероприятие было приурочено к Всемирному дню борьбы с гепатитом. Принято около 50 пациентов, половина из них были направлены на непрямую эластографию печени - аппарат FibroScan.На базе МОМБ действует гепатоцентр - единственный центр диагностики и лечения сложных заболеваний печени в регионе. Специалисты рекомендуют раз в год проходить профилактический прием врача-гепатолога и сдавать анализы.Отметим, что прием жителей области вели три специалиста: главный внештатный гастроэнтеролог Полина Мулдашева и врачи-гепатологи Айкерим Сактаган и Роза Аташева.По данным ВОЗ, вирусными гепатитами поражено около двух миллиардов человек в мире, то есть каждого третьего жителя планеты. 325 миллионов человек живут с вирусным гепатитом B или C.