Озеленители или уничтожители? Зачем в Актау вырывают всю траву

- Кто дает такие глупые указания, чтобы уничтожать всю зелень, хотя она не выгоревшая, не пожароопасная, зеленая. Она, можно сказать, героически выросла без полива. Это не озеленители, а уничтожители, - жалуется пенсионерка Елена.

- У нас часто пыльные бури. Трава же и зелень держат песок. Они либо понимают, либо не хотят понимать. Жалко растительность, которая с трудом растет, - говорит местный житель Жанатбек.

Местные жители возмутились действиями озеленителей, которые ведут «борьбу» с травой и сорняками в микрорайонах, оставляя голый песок. В городе частые ветры и трава играет роль удерживателя пыли, отмечают обитатели Актау.К примеру, в 4 микрорайоне пенсионерка Елена наблюдала, как работники выдирали зеленую траву и молодые побеги, выросшие в жаре без полива.Жители 8 микрорайоне также сообщили о том, что озеленители рвут всю зелень без исключения.Аналогичная ситуация и в 5 микрорайоне.Lada.kz направила данную жалобу в городскую администрацию.