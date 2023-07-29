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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:12

Просмотров: 974

Озеленители или уничтожители? Зачем в Актау вырывают всю траву

Вопрос озеленения вновь просят поднять горожане.

Фото горожан
Местные жители возмутились действиями озеленителей, которые ведут «борьбу» с травой и сорняками в микрорайонах, оставляя голый песок. В городе частые ветры и трава играет роль удерживателя пыли, отмечают обитатели Актау.

К примеру, в 4 микрорайоне пенсионерка Елена наблюдала, как работники выдирали зеленую траву и молодые побеги, выросшие в жаре без полива.

- Кто дает такие глупые указания, чтобы уничтожать всю зелень, хотя она не выгоревшая, не пожароопасная, зеленая. Она, можно сказать, героически выросла без полива. Это не озеленители, а уничтожители, - жалуется пенсионерка Елена.


Озеленители или уничтожители? Зачем в Актау вырывают всю траву


Жители 8 микрорайоне также сообщили о том, что озеленители рвут всю зелень без исключения.

- У нас часто пыльные бури. Трава же и зелень держат песок. Они либо понимают, либо не хотят понимать. Жалко растительность, которая с трудом растет, - говорит местный житель Жанатбек.


Озеленители или уничтожители? Зачем в Актау вырывают всю траву


Аналогичная ситуация и в 5 микрорайоне.

Озеленители или уничтожители? Зачем в Актау вырывают всю траву


Lada.kz направила данную жалобу в городскую администрацию.



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Комментарии ( 5 )

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  • ЛШП
 шаман (Посетители) Вчера, 22:40
Цитата: Кинст
Потому что бараны. Простите за грубость
вы сейчас оскорбили баранов сравнив без вредное животное с этими упырями

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • шаман
  • ЛШП
 Кинст (Посетители) Вчера, 21:57
Потому что бараны. Простите за грубость
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • ЛШП
  • K_e_k_s
  • Шевченко 81
  • Papirosso
  • Кинст
 OlegVak (Посетители) Вчера, 20:43
Всё очень просто. Наверняка у Акимата есть статья расходы типа "благоустройство города". Туда включают расходы по удалению сорняка, который удаляет какое либо акимовоское ТОО. ТОО удаляет фактически 1 кв.км. сорняка, а в акте выполненых работ подписывают 10 кв.км. сорняка. Кто это будет проверять? Да и проверить невозможно. Навар за "удаление" сорника 9 кв. км. идет в акимат.
 
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 дорожник (Посетители) Вчера, 20:28
Цитата: cas277cas
вырубить...Или скосить на корню

Огнемётом будет эффективнее

Жить нужно непременно хорошо
 
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 cas277cas (Посетители) Вчера, 20:25
Актау-столица великой степи-именно такая вот растяжка висит или висела возле кдк Абая.То что нельзя полить-остается только вырубить...Или скосить на корню...План превращения города в степь и пустыню идет по плану...
 
 

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