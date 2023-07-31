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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:18

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Объём водоснабжения вырос в Мангистау

Инвестиции в секторе по стране увеличились более чем на 40 процентов, подсчитали специалисты мониторингового агентства Energyprom.kz.

Фото из доступных источников
По итогам января-мая этого года водоснабжающие компании поставили казахстанцам 1,2 миллиарда кубометров природной воды. Это на 4,3 процента больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольший объём затрачивается в Мангистауской области: 489 миллионов кубометров (за один год плюс 0,2 процента). Наименьшие показатели были зафиксированы в Жетысуской области: 7,7 миллиона кубометров.

Объём водоснабжения вырос в Мангистау


60,5 процента всей поставленной водоснабжающими компаниями воды в стране пришлось на непитьевую: 740 миллионов кубометров - на 5,2 процента больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего непитьевой воды традиционно расходует наш регион: 477,8 миллиона кубометров (плюс 0,2 процента за год).

Объёмы поставленной питьевой воды в стране составили 483,3 миллиона кубометров, годовой рост на 3,1 процента.

Наибольший объём питьевой воды пришёлся на Алматы: 101 миллион кубометров. В Мангистау - 11,1 миллиона кубометров.

Объём водоснабжения вырос в Мангистау



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