Объём водоснабжения вырос в Мангистау

По итогам января-мая этого года водоснабжающие компании поставили казахстанцам 1,2 миллиарда кубометров природной воды. Это на 4,3 процента больше, чем годом ранее.В региональном разрезе наибольший объём затрачивается в Мангистауской области: 489 миллионов кубометров (за один год плюс 0,2 процента). Наименьшие показатели были зафиксированы в Жетысуской области: 7,7 миллиона кубометров.60,5 процента всей поставленной водоснабжающими компаниями воды в стране пришлось на непитьевую: 740 миллионов кубометров - на 5,2 процента больше, чем годом ранее.В региональном разрезе больше всего непитьевой воды традиционно расходует наш регион: 477,8 миллиона кубометров (плюс 0,2 процента за год).Объёмы поставленной питьевой воды в стране составили 483,3 миллиона кубометров, годовой рост на 3,1 процента.Наибольший объём питьевой воды пришёлся на Алматы: 101 миллион кубометров. В Мангистау - 11,1 миллиона кубометров.