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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 07:29

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Сотрудники Погранслужбы КНБ организовали концерты в приграничных районах Мангистау

В преддверии Дня пограничника творческий коллектив департамента Пограничной службы КНБ Мангистауской области с концертной программой посетил приграничные районы. В течение трёх дней военнослужащие выступали перед жителями сёл Курык, Акшукур, Саин Шапагатов и города Форт-Шевченко. О поездке рассказал Асхат Жаналипов, ответственный по работе со СМИ департамента.

Участники поездки. Фото предоставлено А.Жаналиповым
Гастроли были организованы управлением по воспитательной, идеологической и кадровой работе департамента при поддержке акимата области.

- Цель нашего мероприятия - патриотическое воспитание молодёжи приграничных районов, повышение имиджа воинской службы, а также привитие молодому поколению понимания чести, долга, совести и преданности Родине, – прокомментировал Ерулан Альжанов, начальник управления.

Сотрудники Погранслужбы КНБ организовали концерты в приграничных районах Мангистау


На концерт были приглашены жители приграничных населённых пунктов, студенты колледжей, учащиеся средних учебных заведений, а также военнослужащие подразделений границы и других родов войск, проходящие службу в регионе.

Сотрудники Погранслужбы КНБ организовали концерты в приграничных районах Мангистау


Военнослужащие исполнили патриотические, современные и авторские песни, подарив зрителям яркие и запоминающиеся выступления, наполненные гордостью и патриотизмом.

- Патриотические песни вызывали у присутствующих гордость и восхищение, а современные композиции показали, что пограничники не только следят за границей, но и являются частью современной культуры и общества. Авторские песни, написанные участниками самого турне, ещё больше придали особенность мероприятию, выразив индивидуальность и личный взгляд на службу и служение Отчизне, - рассказал Асхат Жаналипов.

Сотрудники Погранслужбы КНБ организовали концерты в приграничных районах Мангистау


Не менее значимой частью концерта были слова и истории ветеранов пограничников РООВП «Застава Тарландары» и общественного объединения ветеранов боевых действий на таджикско-афганской границе «Сардар». Их рассказы о службе на границе не только впечатлили молодое поколение, но и напомнили им о неприкосновенности государственной границы, как атрибута независимости страны. Ветераны поделились воспоминаниями и личным опытом, подчёркивая, что служба на границе — это ответственность перед Родиной и защита национальных интересов.

Сотрудники Погранслужбы КНБ организовали концерты в приграничных районах Мангистау


Полковник Ерулан Альжанов отметил, что подобные инициативы являются неотъемлемой частью работы ведомства по поддержанию высокого морально-психологического состояния личного состава подразделений границы, повышения имиджа пограничного ведомства и укреплению связей между военнослужащими, ветеранами и молодёжью.

Сотрудники Погранслужбы КНБ организовали концерты в приграничных районах Мангистау



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