Своими силами ремонтируют дорогу жители села Атамекен

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В сельском округе Атамекен проживают 43 тысячи человек. Населённый пункт поделён на 11 жилых массивов. Утром и вечером движение по дороге, соединяющей округ и город, особенно затруднено. Машины пытаются объехать ямы и кочки. К тому же, из-за несовершенства дороги, транспорт часто ломается.
- Устали ждать, когда отремонтируют, решили заделать всё сами. Собрали деньги и провели ямочный ремонт. Привезли пять мешков стройматериала, работали по ночам, когда нет движения. Потом до шести утра караулили, чтобы транспорт не ездил, пока всё застывает. Поставили специальный знак, - рассказал житель села Рустем Кушербаев.
Жители подлатали ямы на двух улицах, общей протяжённостью 5,5 километров. На возмущение и инициативу сельчан, в акимате отвечают - проведение капитального ремонта трассы районного значения уже внесено в план этого года.
- Мы специально не ремонтируем эту дорогу, так как в планах её полная реконструкция. Уже разработан проект. На сегодня он проходит повторную экспертизу, которая уточнит его стоимость. Уже определена подрядная организация. Ждём финансирование из республиканского бюджета и начнём работы, - заявил Болат Байбозов, исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ Мунайлинского района.
А пока из районного бюджета в этом году выделено 33 миллиона тенге. Они пойдут на дорожный ремонт в селах Атамекен, Баянды, Батыр и Мангистау. Из этой же суммы нанесут разметку проезжей части и установят дорожные знаки. Общая протяженность реставрированных дорог составит 91 километр.
- Устали ждать, когда отремонтируют, решили заделать всё сами. Собрали деньги и провели ямочный ремонт. Привезли пять мешков стройматериала, работали по ночам, когда нет движения. Потом до шести утра караулили, чтобы транспорт не ездил, пока всё застывает. Поставили специальный знак, - рассказал житель села Рустем Кушербаев.
Жители подлатали ямы на двух улицах, общей протяжённостью 5,5 километров. На возмущение и инициативу сельчан, в акимате отвечают - проведение капитального ремонта трассы районного значения уже внесено в план этого года.
- Мы специально не ремонтируем эту дорогу, так как в планах её полная реконструкция. Уже разработан проект. На сегодня он проходит повторную экспертизу, которая уточнит его стоимость. Уже определена подрядная организация. Ждём финансирование из республиканского бюджета и начнём работы, - заявил Болат Байбозов, исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ Мунайлинского района.
А пока из районного бюджета в этом году выделено 33 миллиона тенге. Они пойдут на дорожный ремонт в селах Атамекен, Баянды, Батыр и Мангистау. Из этой же суммы нанесут разметку проезжей части и установят дорожные знаки. Общая протяженность реставрированных дорог составит 91 километр.
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