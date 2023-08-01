Мангистау не вошел в список регионов Казахстана для жизни кандасов и переселенцев

Фото из открытых источников
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 августа, сообщает Zakon.kz Мангистау ни оказалось ни в списке для расселения кандасов, ни в числе областей для переселения граждан.
Регионы для расселения кандасов
1. Акмолинская область.
2. Атырауская область.
3. Восточно-Казахстанская область.
4. Западно - Казахстанская область.
5. Костанайская область.
6. Павлодарская область.
7. Северо-Казахстанская область.
8. Область Абай.
Регионы для расселения переселенцев
1. Восточно-Казахстанская область.
2. Костанайская область.
3. Павлодарская область.
4. Северо - Казахстанская область.
5. Карагандинская область.
6. Акмолинская область.
7. Область Абай.
8. Область Ұлытау.
При этом указывается, что прежние постановления правительства и его структурные элементы, предусматривающие и устанавливающие регионы переселения для кандасов и переселенцев утратили силу.
Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличена квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год. Так, региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год установлена в количестве 8 652 человека, что на 566 человек больше, чем в 2022 году.
Регионы для расселения кандасов
1. Акмолинская область.
2. Атырауская область.
3. Восточно-Казахстанская область.
4. Западно - Казахстанская область.
5. Костанайская область.
6. Павлодарская область.
7. Северо-Казахстанская область.
8. Область Абай.
Регионы для расселения переселенцев
1. Восточно-Казахстанская область.
2. Костанайская область.
3. Павлодарская область.
4. Северо - Казахстанская область.
5. Карагандинская область.
6. Акмолинская область.
7. Область Абай.
8. Область Ұлытау.
При этом указывается, что прежние постановления правительства и его структурные элементы, предусматривающие и устанавливающие регионы переселения для кандасов и переселенцев утратили силу.
Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличена квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год. Так, региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год установлена в количестве 8 652 человека, что на 566 человек больше, чем в 2022 году.
Оставьте свой комментарий первым.