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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:58

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Мангистау не вошел в список регионов Казахстана для жизни кандасов и переселенцев

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления «Об определении регионов для расселения кандасов и переселенцев». Мангистауская области не вошла в список, сообщает Zakon.kz.

Фото из открытых источников
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 августа, сообщает Zakon.kz Мангистау ни оказалось ни в списке для расселения кандасов, ни в числе областей для переселения граждан.

Регионы для расселения кандасов

1. Акмолинская область.
2. Атырауская область.
3. Восточно-Казахстанская область.
4. Западно - Казахстанская область.
5. Костанайская область.
6. Павлодарская область.
7. Северо-Казахстанская область.
8. Область Абай.

Регионы для расселения переселенцев

1. Восточно-Казахстанская область.
2. Костанайская область.
3. Павлодарская область.
4. Северо - Казахстанская область.
5. Карагандинская область.
6. Акмолинская область.
7. Область Абай.
8. Область Ұлытау.

При этом указывается, что прежние постановления правительства и его структурные элементы, предусматривающие и устанавливающие регионы переселения для кандасов и переселенцев утратили силу.

Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличена квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год. Так, региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год установлена в количестве 8 652 человека, что на 566 человек больше, чем в 2022 году.



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