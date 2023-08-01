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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:09

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В Мангистау увеличилось число больных с заболеваниями кожи

В Мангистауской области на 83 случая увеличилось число больных с заболеваниями кожи и подкожной клетчатки. Об этом рассказала Татьяна Лаврова, директор областного кожно-венерологического диспансера.

_фото из открытых источников
С начала года в области зарегистрировано 1 676 случаев кожных заболеваний, в аналогичном периоде прошлого года было 1 593 случая.

Среди заболеваний кожи превалирует псориаз. На второй позиции находится витилиго, на третьей – атопический дерматит, на четвертой – экзема.

Что такое псориаз?

Это волнообразное рецидивирующее иммуновоспалительное заболевание кожных покровов и ногтевых пластин. Патология обусловлена генетической предрасположенностью, которая реализуется под воздействием внешних факторов.

Каковы первые признаки псориаза?

- шелушение отмерших клеток кожи;
- появление трещин на коже, вызывающих дискомфорт;
- образование волдырей на ступнях и ладонях.

Что такое витилиго?

Заболевание, характеризующееся утратой кожей естественной пигментации при разрушении меланина. При патологии отдельные участки дермы обесцвечиваются, что делает покров пестрым. Заболевание является приобретенным и со временем активно прогрессирует.

Каковы причины болезни?

Причинами витилиго является нарушение баланса микроэлементов и витаминов - меди, цинка и других.

Что такое атопический дерматит?

Атопический дерматит (или нейродермит) - одно из наиболее распространенных кожных заболеваний. Это воспалительное поражение кожи аллергической природы, которое вызывает множество различных факторов - аллергенов, поступающих в организм с пищей, контактным путем (при соприкосновении с кожей) или при вдыхании.

Каковы признаки нейродермита?

- Приподнятые покрасневшие участки кожи, покрытые коркой (при механическом раздражении (ресчесывании) из них может потечь жидкость);
- Утолщенные, потрескавшиеся, чешуйчатые, чувствительные участки кожи;
- Сыпь от красного до коричнево-серого цвета.

Что такое экзема?

Это хроническое воспалительное кожное заболевание, сопровождающееся зудом, покраснением и высыпаниями в виде маленьких пузырьков с жидкостью.

Как выглядит начало экземы?

В начале такого заболевания на коже появляются розовые пятна разной формы и размера, также наблюдается отечность и образование подкожного экссудата. Далее начинается корковая стадия и отшелушивание. Главная особенность – наличие сыпи на всех этапах заболевания.

Дерматологи отмечают рост количества посещений врача по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 609 (с 8 460 до 10 069 человек).



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