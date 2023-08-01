В Мангистау увеличилось число больных с заболеваниями кожи

С начала года в области зарегистрировано 1 676 случаев кожных заболеваний, в аналогичном периоде прошлого года было 1 593 случая.



Среди заболеваний кожи превалирует псориаз. На второй позиции находится витилиго, на третьей – атопический дерматит, на четвертой – экзема.



Что такое псориаз?



Это волнообразное рецидивирующее иммуновоспалительное заболевание кожных покровов и ногтевых пластин. Патология обусловлена генетической предрасположенностью, которая реализуется под воздействием внешних факторов.



Каковы первые признаки псориаза?



- шелушение отмерших клеток кожи;

- появление трещин на коже, вызывающих дискомфорт;

- образование волдырей на ступнях и ладонях.



Что такое витилиго?



Заболевание, характеризующееся утратой кожей естественной пигментации при разрушении меланина. При патологии отдельные участки дермы обесцвечиваются, что делает покров пестрым. Заболевание является приобретенным и со временем активно прогрессирует.



Каковы причины болезни?



Причинами витилиго является нарушение баланса микроэлементов и витаминов - меди, цинка и других.



Что такое атопический дерматит?



Атопический дерматит (или нейродермит) - одно из наиболее распространенных кожных заболеваний. Это воспалительное поражение кожи аллергической природы, которое вызывает множество различных факторов - аллергенов, поступающих в организм с пищей, контактным путем (при соприкосновении с кожей) или при вдыхании.



Каковы признаки нейродермита?



- Приподнятые покрасневшие участки кожи, покрытые коркой (при механическом раздражении (ресчесывании) из них может потечь жидкость);

- Утолщенные, потрескавшиеся, чешуйчатые, чувствительные участки кожи;

- Сыпь от красного до коричнево-серого цвета.



Что такое экзема?



Это хроническое воспалительное кожное заболевание, сопровождающееся зудом, покраснением и высыпаниями в виде маленьких пузырьков с жидкостью.



Как выглядит начало экземы?



В начале такого заболевания на коже появляются розовые пятна разной формы и размера, также наблюдается отечность и образование подкожного экссудата. Далее начинается корковая стадия и отшелушивание. Главная особенность – наличие сыпи на всех этапах заболевания.



Дерматологи отмечают рост количества посещений врача по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 609 (с 8 460 до 10 069 человек).