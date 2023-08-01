Тысячи антиковидных вакцин остались в Казахстане: в Мангистау препараты израсходованы полностью

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Два месяца назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об отмене глобальной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с вирусом Covid-19. В Казахстане давно сняли все ограничения. Но на сегодня в стране имеются 400 тысяч доз коронавирусных вакцин, стоимость которых исчисляется миллионами долларов. Срок их годности истекает уже в этом году, сообщает «31 канал».
В Министерстве здравоохранения уверяют, что оставшимся дозам вакцины найдут применение до конца текущего года.
- На сегодня по республике ревакцинировали 5,8 млн человек, охват подлежащего населения составил 71 процент. Общее количество повторно ревакцинированных – 1,4 млн человек, охват составил 58 процентов от подлежащего населения, – сообщили в ведомстве.
В управлении здравоохранения Мангистауской области заявили, что в нашем регионе антикоронавирусные вакцины израсходованы полностью.
- Вакцин против Covid-19 в регионе нет, - заявили в пресс-службе управления здравоохранения.
В Министерстве здравоохранения уверяют, что оставшимся дозам вакцины найдут применение до конца текущего года.
- На сегодня по республике ревакцинировали 5,8 млн человек, охват подлежащего населения составил 71 процент. Общее количество повторно ревакцинированных – 1,4 млн человек, охват составил 58 процентов от подлежащего населения, – сообщили в ведомстве.
В управлении здравоохранения Мангистауской области заявили, что в нашем регионе антикоронавирусные вакцины израсходованы полностью.
- Вакцин против Covid-19 в регионе нет, - заявили в пресс-службе управления здравоохранения.
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