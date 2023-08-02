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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 18:21

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Тело погибшего мангистауского адвоката из Турции доставят в Казахстан

Казахстанские дипломаты помогут оформить соответствующие документы и транспортировать тело погибшего в ДТП в Турции адвоката Кенже Мұнайтпасұлы на родину. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел.

Фото с сайта NTV.com
Необходимую помощь близким Кенже Мұнайтпасұлы пообещали оказать в министерстве иностранных дел Казахстана.

- Министерство иностранных дел РК выражает соболезнования родным и близким Кенже Мұнайтпасұлы, погибшего в результате ДТП. В оперативном порядке уполномоченные сотрудники уже скоммуницировались с семьёй погибшего и начали оказывать всё необходимое содействие. Казахстанские дипломаты помогут оформить соответствующие документы и транспортировать тело в Казахстан. МИД окажет максимальное содействие в доставке тела погибшего на родину, - проинформировал официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что в Турции погиб казахстанский турист, который был госпитализирован и перенес операцию после ДТП в Алании. Погибшим оказался 49-летний житель Мангистау, адвокат коллегии адвокатов Мангистауской области Кенже Мұнайтпасұлы.



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