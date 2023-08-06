Как проходят шахматные баталии на чемпионате мира в Актау

Фото предоставили в городском акимате
Фаворитами соревнований в категории до 18 лет изначально считались представители Турции Istanbul ENKA High School. Они после двух туров одержали две «сухие» победы.
Следом расположились казахстанские шахматисты из Республиканской физико-математической школы. У них отставание всего на пол-очка от лидеров.
Замыкают тройку школьники из Индии.
Также в десятку лучших вошли команды из Астаны: Республиканская физико-математической школа и школа №71.
В категории до 12 лет после двух туров держат верх дети из павлодарского лицея №8 для одаренных детей. При этом во втором туре жребий свел их с другой казахстанской командой - из шымкентского IT-лицея №9 имени Омирбека Жолдасбекова. На втором месте расположилась команда из Индии, следом – из Перу.
Чемпионат продлится до 7 августа.
Напомним, всего в турнире участвуют около 400 школьников из 53 трех стран мира. Казахстан представляют 10 школ из Астаны, Алматы, Актау, Атырау, Шымкента и Павлодара.
В пятницу, 4 августа, состоялось открытие турнира. Символический первый ход в категории до 18 лет сделал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, а на первой доске в категории до 12 лет ход выполнил президент Казахстанской федерации шахмат (КФШ) Тимур Турлов.
Следом расположились казахстанские шахматисты из Республиканской физико-математической школы. У них отставание всего на пол-очка от лидеров.
Замыкают тройку школьники из Индии.
Также в десятку лучших вошли команды из Астаны: Республиканская физико-математической школа и школа №71.
В категории до 12 лет после двух туров держат верх дети из павлодарского лицея №8 для одаренных детей. При этом во втором туре жребий свел их с другой казахстанской командой - из шымкентского IT-лицея №9 имени Омирбека Жолдасбекова. На втором месте расположилась команда из Индии, следом – из Перу.
Чемпионат продлится до 7 августа.
Напомним, всего в турнире участвуют около 400 школьников из 53 трех стран мира. Казахстан представляют 10 школ из Астаны, Алматы, Актау, Атырау, Шымкента и Павлодара.
В пятницу, 4 августа, состоялось открытие турнира. Символический первый ход в категории до 18 лет сделал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, а на первой доске в категории до 12 лет ход выполнил президент Казахстанской федерации шахмат (КФШ) Тимур Турлов.
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