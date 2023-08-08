Минэнерго: ограничение подачи электроэнергии на месторождениях Мангистау стало причиной сокращения добычи нефти

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По данным министерства энергетики на 7 августа, как передает Tengrinews.kz, суточная добыча нефти по Казахстану составила 228 тысяч тонн.
Снижение произошло на месторождениях «Тенгизшевройла» - 62,988 тысячи тонн. Причиной стали плановые ремонтными работы на комплексно-технологической линии (КТЛ), начавшиеся 1 августа. Продолжительность ремонтных работ составит ориентировочно 40 дней.
- По остальным компаниям - 82,657 тысячи тонн, снижение на 2,9 тысячи тонн по сравнению с началом месяца. Причина в снижении по компаниям Мангистауской области: «Мангистаумунайгаз», «Эмбамунайгаз», «Озенмунайгаз» и «Каражанбасмунай» в связи с ограничением подачи электроэнергии, - сообщили в министерстве.
Напомним, 5 августа «Озенмунайгаз» «встал» в Мангистау. Из-за перебоев с электричеством приостановлена работа более трех тысяч добывающих скважин и 36 агрегатов поддержания пластового давления.
Снижение произошло на месторождениях «Тенгизшевройла» - 62,988 тысячи тонн. Причиной стали плановые ремонтными работы на комплексно-технологической линии (КТЛ), начавшиеся 1 августа. Продолжительность ремонтных работ составит ориентировочно 40 дней.
- По остальным компаниям - 82,657 тысячи тонн, снижение на 2,9 тысячи тонн по сравнению с началом месяца. Причина в снижении по компаниям Мангистауской области: «Мангистаумунайгаз», «Эмбамунайгаз», «Озенмунайгаз» и «Каражанбасмунай» в связи с ограничением подачи электроэнергии, - сообщили в министерстве.
Напомним, 5 августа «Озенмунайгаз» «встал» в Мангистау. Из-за перебоев с электричеством приостановлена работа более трех тысяч добывающих скважин и 36 агрегатов поддержания пластового давления.