Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 08 Августа
+31...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.88 KZT
  • €1 = 489.09 KZT
  • 1 RUB = 4.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 17:06

Просмотров: 1271

Минэнерго: ограничение подачи электроэнергии на месторождениях Мангистау стало причиной сокращения добычи нефти

Снижение добычи нефти на 2,9 тысяч тонн в сутки произошло на месторождениях страны. Из-за ограничения подачи электроэнергии, сократилась добыча и на месторождениях Мангистауской области. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с сайта ria.ru
По данным министерства энергетики на 7 августа, как передает Tengrinews.kz, суточная добыча нефти по Казахстану составила 228 тысяч тонн.

Снижение произошло на месторождениях «Тенгизшевройла» - 62,988 тысячи тонн. Причиной стали плановые ремонтными работы на комплексно-технологической линии (КТЛ), начавшиеся 1 августа. Продолжительность ремонтных работ составит ориентировочно 40 дней.

- По остальным компаниям - 82,657 тысячи тонн, снижение на 2,9 тысячи тонн по сравнению с началом месяца. Причина в снижении по компаниям Мангистауской области: «Мангистаумунайгаз», «Эмбамунайгаз», «Озенмунайгаз» и «Каражанбасмунай» в связи с ограничением подачи электроэнергии, - сообщили в министерстве.

Напомним, 5 августа «Озенмунайгаз» «встал» в Мангистау. Из-за перебоев с электричеством приостановлена работа более трех тысяч добывающих скважин и 36 агрегатов поддержания пластового давления.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Жанар (Посетители) Сегодня, 21:35
Напомним, 5 августа «Озенмунайгаз» «встал» в Мангистау. Из-за перебоев с электричеством приостановлена работа более трех тысяч добывающих скважин и 36 агрегатов поддержания пластового давления.

Нормальное явление, происходит по Мангышлаку...
Для нефтяных барыг,- это не потеря, они не в пролёте...
А!, ВОТ!, может сейчас меньше будет желающих влезть работать залётных приблудов в нефтянку, когда пойдут обломы с З/П, может будут развивать "сельское хозяйство"...

Цитата: DJONSON_ KZ
Уже давно Мангистауским Энергокомбинатом управляют

Сплошное коррумпированное СОобщество!...

Все мы ходим под богом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Дизель
 DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 18:46
Название статьи не правильно изложенно. Уже давно Мангистауским Энергокомбинатом управляют не с Мангистауской областью. А олигархи Казахстанского масштаба и то возможно даже не они
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Tankushka
  • Ирон
  • Жанар
  • Белое ☀️
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:33
Диверсия государственного масштаба и виновных нет.
"Блох" ловят, а такие масштабы не по плечу.
Наверно среди виновных слишком большие дяди.
Страшно трогать.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика