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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 09:04

Просмотров: 631

Напомним: общественные слушания по повышению тарифов ТОО «МАЭК» пройдут в Актау

ТОО «МАЭК» подало заявку на повышение тарифа на теплоэнергию. Публичные слушания пройдут сегодня, 11 августа, в Актау. Об этом сообщали в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области.

фото из архива Lada.kz
Публичные слушания состоятся 11 августа 2023 года в 11:00 в актовом зале Мангистауского областного центра научно-методической и культурно-досуговой деятельности, здание №18/2, 1 микрорайон.

Их проведёт департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области.

- Публичные слушания пройдут по поступившей заявке от ТОО «МАЭК» в связи с изменением стоимости электроэнергии и товарного газа, - отмечали ранее в ведомстве.

Напомним, что с 1 апреля 2023 года МАЭКу утвердили повышение тарифов на воду и тепло в Актау.

Таким образом, с 1 апреля 2023 года тарифы для населения составят, без НДС:

- производство тепловой энергии - 2586,79 тенге за 1 Гкал или с ростом на 5,15 процента;

- питьевая вода - 219,84 тенге за 1 кубический метр или с ростом на 3,96 процента;

- техническая вода - 99,08 тенге за 1 кубический метр или с ростом на 2,04 процента;

- горячая вода - 193,61 тенге за 1 кубический метр или с ростом на 5,34 процента.

В том числе, тарифы для юридических лиц и для бюджетных организаций утверждены с ростом от 5 до 7 процентов.



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Комментарии ( 2 )

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Bass66 (Посетители) Сегодня, 11:27
эти упыри
На комбинате работает более 3500 человек.
Вы всех нас сейчас обозвали упырями!
Предлагаю автора оскорбительного поста привлечь к административной ответственности за оскорбление!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 Argallo (Посетители) Сегодня, 09:34
Захотели они повышения цен, а гарантировать воду без графика и с нормальным давлением будут эти упыри??
 
 

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