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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 12:26

Просмотров: 32

Маленький герой: врачи рассказали о битве за жизнь 590-граммового младенца в Актау

Недоношенные новорождённые – настоящие бойцы, и их борьба за жизнь впечатляет. В областном перинатальном центре Актау случилась одна из таких историй, когда ребёнок, весивший всего 590 граммов при рождении смог преодолеть трудности и вместе с матерью вернуться домой. Заместитель директора по организационно-методической работе, акушер-гинеколог Роза Баданова поделилась деталями этой истории.

Врачи областного перинатального центра Актау
Жительница Мунайлинского района столкнулась с родами на 23-й неделе беременности, и её ребёнок появился на свет с экстремально низкой массой тела - всего 590 граммов. Первые дни жизни младенца были сложными: ему потребовалась искусственная вентиляция лёгких, специализированное лечение и высокотехнологичная медицинская помощь.

- Опытные специалисты отделения реанимации новорождённых внесли свой большой вклад, и за два месяца малыш прибавил в весе до 2585 граммов. Теперь и ребёнок, и его мама уже дома, но под постоянным медицинским наблюдением, - рассказала заместитель директора по организационно-методической работе, врач акушер-гинеколог высшей категории Роза Баданова.

За текущий год в областном перинатальном центре Актау появились на свет 394 недоношенных ребёнка, из которых 39 родились с весом менее одного килограмма. 80 процентов из них удалось поддержать и помочь в борьбе за жизнь благодаря высококачественной медицинской помощи и профессионализму врачей.



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