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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 16:30

Просмотров: 1065

В Актау решили не продлевать действие режима чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации, который объявляли, чтобы не случилось настоящей ЧС с полной остановкой водо- и электроснабжения региона, решили не продлевать. Об этом сообщил глава Актауского городского управления по чрезвычайным ситуациям Жандос Кенжебаев. Вместе с тем власти города отметили, что договор о строительстве водозаборного канала подписан. Работы проведёт «EDC group».

Фото из архива Lada.kz
Акимат Актау подписал договор о строительстве водозаборного канала с присоединением его к существующему водозаборному каналу №2 для очистки морского дна от ила. Нужда в проведении этих работ стала одной из причин объявления чрезвычайного положения, отметили в акимате.

После подписания договора власти города решили не продлевать режим чрезвычайной ситуации.

- Договор был подписан с компанией ТОО «EDC group», и дата его заключения - 13 июля 2023 года. Проект должен быть завершен в течение пяти месяцев с момента подписания договора. В настоящее время проводятся работы по проведению исследовательских работ, - прокомментировали в ведомстве.

Глава Актауского городского УЧС Жандос Кенжебаев добавил, что срок действия чрезвычайного положения, объявляемого на всей территории РК, не может превышать 30 суток, а в случае его введения в отдельных районах - 60 суток.

- По истечении установленного срока действия, введенное чрезвычайное положение автоматически считается прекращенным. Однако, если обстоятельства, ставшие основанием для объявления чрезвычайного положения, не устранены, Президент Республики Казахстан имеет право продлить срок его действия в пределах, установленных пунктом 1 данной статьи. Такое продление осуществляется путем издания соответствующего акта, - прокомментировал Жандос Кенжебаев.

Напомним, в эксклюзивном интервью Lada.kz генеральный директор ТОО «МАЭК» Жасулан Суюнчалиев заявлял, что режим ЧС ввели в регионе по инициативе руководства комбината. Связано это было с обмелением Каспийского моря.

В рамках объявленного режима ЧС была создана комиссия для обследования акватории Каспия.

- Канал у нас на сегодняшний день ведет работу в стабильном режиме. Вода в необходимом количестве поступает, но никто не может дать прогнозы, что будет с водой дальше – она или вернется назад, или уйдет. Поэтому, в первую очередь, нам нужно сделать проектирование, в том числе провести дноуглубительные работы, увеличить размеры и глубину самого канала. На МАЭК имеется два канала: первый идет на ТЭЦ-1, второй - подает исходную воду для опреснения на завод «Каспий». У нас там тоже проблема. И в первом, и во втором каналах, помимо проблемы с обмелением Каспия, есть сложности с заиливанием каналов. Глядя на мировую практику, где также опресняют воду, например в Израиле, Катаре или Эмиратах, везде есть трубные водозаборы. И только у нас канал. Сейчас проектом предусмотрено как увеличение водоканала, так и строительство трубного водозабора, - рассказывал ранее Жасулан Суюнчалиев в интервью корреспонденту Lada.kz.



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Комментарии ( 2 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 21:09
Канал у нас на сегодняшний день ведет работу в стабильном режиме. Вода в необходимом количестве поступает

в необходимом количестве для кого? Пятые этажи верхних микрорайонов уже второй месяц практически без воды!!! Это издевательство над людьми!!!! Еще говорят, что все в порядке!

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 glu-info (Посетители) Сегодня, 18:07
есть сложности с заиливанием каналов
Так бы и написали, что с момента постройки эти каналы никто не обслуживал.
 
 

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