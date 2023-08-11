В Актау решили не продлевать действие режима чрезвычайной ситуации

Фото из архива Lada.kz
Акимат Актау подписал договор о строительстве водозаборного канала с присоединением его к существующему водозаборному каналу №2 для очистки морского дна от ила. Нужда в проведении этих работ стала одной из причин объявления чрезвычайного положения, отметили в акимате.
После подписания договора власти города решили не продлевать режим чрезвычайной ситуации.
- Договор был подписан с компанией ТОО «EDC group», и дата его заключения - 13 июля 2023 года. Проект должен быть завершен в течение пяти месяцев с момента подписания договора. В настоящее время проводятся работы по проведению исследовательских работ, - прокомментировали в ведомстве.
Глава Актауского городского УЧС Жандос Кенжебаев добавил, что срок действия чрезвычайного положения, объявляемого на всей территории РК, не может превышать 30 суток, а в случае его введения в отдельных районах - 60 суток.
- По истечении установленного срока действия, введенное чрезвычайное положение автоматически считается прекращенным. Однако, если обстоятельства, ставшие основанием для объявления чрезвычайного положения, не устранены, Президент Республики Казахстан имеет право продлить срок его действия в пределах, установленных пунктом 1 данной статьи. Такое продление осуществляется путем издания соответствующего акта, - прокомментировал Жандос Кенжебаев.
Напомним, в эксклюзивном интервью Lada.kz генеральный директор ТОО «МАЭК» Жасулан Суюнчалиев заявлял, что режим ЧС ввели в регионе по инициативе руководства комбината. Связано это было с обмелением Каспийского моря.
В рамках объявленного режима ЧС была создана комиссия для обследования акватории Каспия.
- Канал у нас на сегодняшний день ведет работу в стабильном режиме. Вода в необходимом количестве поступает, но никто не может дать прогнозы, что будет с водой дальше – она или вернется назад, или уйдет. Поэтому, в первую очередь, нам нужно сделать проектирование, в том числе провести дноуглубительные работы, увеличить размеры и глубину самого канала. На МАЭК имеется два канала: первый идет на ТЭЦ-1, второй - подает исходную воду для опреснения на завод «Каспий». У нас там тоже проблема. И в первом, и во втором каналах, помимо проблемы с обмелением Каспия, есть сложности с заиливанием каналов. Глядя на мировую практику, где также опресняют воду, например в Израиле, Катаре или Эмиратах, везде есть трубные водозаборы. И только у нас канал. Сейчас проектом предусмотрено как увеличение водоканала, так и строительство трубного водозабора, - рассказывал ранее Жасулан Суюнчалиев в интервью корреспонденту Lada.kz.
После подписания договора власти города решили не продлевать режим чрезвычайной ситуации.
- Договор был подписан с компанией ТОО «EDC group», и дата его заключения - 13 июля 2023 года. Проект должен быть завершен в течение пяти месяцев с момента подписания договора. В настоящее время проводятся работы по проведению исследовательских работ, - прокомментировали в ведомстве.
Глава Актауского городского УЧС Жандос Кенжебаев добавил, что срок действия чрезвычайного положения, объявляемого на всей территории РК, не может превышать 30 суток, а в случае его введения в отдельных районах - 60 суток.
- По истечении установленного срока действия, введенное чрезвычайное положение автоматически считается прекращенным. Однако, если обстоятельства, ставшие основанием для объявления чрезвычайного положения, не устранены, Президент Республики Казахстан имеет право продлить срок его действия в пределах, установленных пунктом 1 данной статьи. Такое продление осуществляется путем издания соответствующего акта, - прокомментировал Жандос Кенжебаев.
Напомним, в эксклюзивном интервью Lada.kz генеральный директор ТОО «МАЭК» Жасулан Суюнчалиев заявлял, что режим ЧС ввели в регионе по инициативе руководства комбината. Связано это было с обмелением Каспийского моря.
В рамках объявленного режима ЧС была создана комиссия для обследования акватории Каспия.
- Канал у нас на сегодняшний день ведет работу в стабильном режиме. Вода в необходимом количестве поступает, но никто не может дать прогнозы, что будет с водой дальше – она или вернется назад, или уйдет. Поэтому, в первую очередь, нам нужно сделать проектирование, в том числе провести дноуглубительные работы, увеличить размеры и глубину самого канала. На МАЭК имеется два канала: первый идет на ТЭЦ-1, второй - подает исходную воду для опреснения на завод «Каспий». У нас там тоже проблема. И в первом, и во втором каналах, помимо проблемы с обмелением Каспия, есть сложности с заиливанием каналов. Глядя на мировую практику, где также опресняют воду, например в Израиле, Катаре или Эмиратах, везде есть трубные водозаборы. И только у нас канал. Сейчас проектом предусмотрено как увеличение водоканала, так и строительство трубного водозабора, - рассказывал ранее Жасулан Суюнчалиев в интервью корреспонденту Lada.kz.